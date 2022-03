Studio de Actuación de Cuernavaca celebra el Día Mundial del Teatro

Como ya es tradición, el Studio de Actuación de Cuernavaca dirigido por el actor y director escénico Mario Alberto Aguirre, celebró la XI Edición del Día Mundial del Teatro en Morelos, con un magno evento en el espacio del Foro Punto Cultural, presentando diversas propuestas escénicas dirigidas a distintos públicos. Cabe destacar que esta edición fue dedicada al actor y productor Fred Roldán “El señor teatro”, quien falleció el pasado sábado.

Bajo la coordinación general de Atziri Moeller del Foro Punto Cultural y Mario Alberto Aguirre, el Día Mundial del Teatro 2022 fue un éxito total, presentando siete obras teatrales, enfocadas a distintos temas y públicos.

“El Día Mundial del Teatro tiene la finalidad de llevar teatro al mundo y que el mundo lo conozca y es una tradición que dicte un discurso con una personalidad famosa del ámbito teatral; este año tocó el turno a Peter Sellars, un director, productor de festivales en Estados Unidos”, expresó Mario Alberto Aguirre.

Y posteriormente, compartió un breve texto que se plasma en el mensaje del Día Mundial del Teatro escrito por Peter Sellars, donde hace referencia al mundo que vivimos hoy en día y de la importancia que tiene el teatro en la vida de los seres humanos.

“No necesitamos que nos entretengan. Necesitamos que nos reúna, necesitamos compartir un espacio, y necesitamos cultivar el espacio compartido. Necesitamos espacios protegidos de escucha profunda e igualdad. El teatro es la creación en la tierra del espacio de igualdad entre nosotros humanos, los dioses, las plantas, los animales, las gotas de lluvia, la lágrimas y la regeneración. Es el espacio de igualdad y de escucha iluminado por una belleza oculta, que se mantiene viva en una profunda interacción donde hay ecuanimidad, sabiduría y acción permanente”, es una parte del mensaje de Peter Sellars.

La celebración inició a las 10:00 horas con la inauguración oficial, teniendo como padrino al actor y director escénico Ignacio S. Fentanes y como madrina a una servidora, Maritza Cuevas, reportera de esta casa editorial, siendo los encargados de dirigir un mensaje sobre este importante festejo y cortar el listón inaugural.

“A lo largo de este camino en la comunicación, he conocido actrices y actores muy talentosos, algunos con gran trayectoria y reconocimiento y algunos más que empiezan a desarrollar su enorme talento. Todos tienen mi admiración y reconocimiento. Pero justamente lo maravilloso es saber que nuestro estado está lleno de talento y debemos apoyarlo asistiendo a sus eventos y reconociendo su labor, que por lo general es de forma independiente, y no, no es sólo por amor al arte, el arte es un trabajo y debe reconocerse y valorarse como cualquier otra profesión. Hoy, el Día mundial del Teatro, me toca estar de este lado, y les agradezco mucho la invitación, disfruten mucho de cada una de las obras y de estos actores y actrices, que este día nos regalan su talento y trabajo hecho desde el corazón. Muchas felicidades a todas y todos por este día, y como se dice en el teatro ¡Mucha mierda a todas las compañías!”, fue el mensaje que compartí en este día tan especial.

Asimismo Ignacio S. Fentanes compartió lo que ha significado el teatro en su vida, una pasión que inició desde muy temprana edad, “El teatro en mi vida me ha marcado, desde los cinco años que tuve la oportunidad de ver una obra, tenía claro cuál era el objetivo y me siento muy feliz y honrado de poder vivir de lo que me apasiona. Hacer teatro significa poder tocar el corazón de las personas, conocer gente maravillosa”.

La primera propuesta escénica en presentarse fue “Sofía y los cuentos” de la compañía CREA Movimiento Cultural. Más tarde, la celebración continuó con la Compañía de Teatro 30+ del Foro Punto Cultural como anfitriones del evento, presentaron la obra “El casado casa quiere”; siguió la propuesta escénica “El diario de un loco” de José Emilio de Córdova desde la CDMX bajo la dirección del maestro Antonio González Caballero. Y finalmente, para cerrar esta celebración se presentó la obra “Después de Aurora” de la compañía Cero ocho 85 de Valfré Saavedra. Para culminar esta edición del Día Mundial del Teatro, Mario Alberto Aguirre director general dirigió unas palabras de agradecimiento y anunció el regreso de “La Casa de Bernarda Alba” a escena a partir del 2 de Abril en el Foro Punto Cultural, y posteriormente, pidió al gran actor de teatro musical Guillermo Méndez y al gestor cultural José Luis Alarcón para dar por clausurado el evento.











