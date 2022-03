Morelos Danza prepara el estreno de "The behind me"

El coreógrafo James Pett ha trabajado durante dos semanas con 10 talentosos bailarines de distintos estados de la República Mexicana

El coreógrafo James Pett ha trabajado durante dos semanas con 10 bailarines de distintos estados de la República / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

La quinta edición del Festival Morelos Danza ya inició, y durante esta semana continuarán presentando diversos espectáculos en el estado de Morelos y la Ciudad de México. Entre los eventos, destaca el estreno de la coreografía “The behind me” creada en la residencia artística de este festival y que está a cargo del coreógrafo y bailarín inglés James Pett. Previo a su estreno, los bailarines y coreógrafos presentaron un “Work in progress” de este proyecto dancístico en la Academia de Ballet Vista Hermosa, donde estuvieron presentes algunos amigos y personas que han apoyado al festival Morelos Danza durante sus ediciones pasadas. “Estamos muy contentos de recibirlos, para que mostrar un poco de la residencia creativa que se realiza del 14 al 31 de marzo con el bailarín y coreógrafo James Pett. Todo esto es gracias a un apoyo que recibimos del British Council Mexico bajo el marco del Fondo para el Desarrollo de Festivales Sostenibles en México a través de Cultura Circular. La convocatoria la lanzamos en diciembre, y tuvo una gran respuesta, recibimos muchas solicitudes y sólo se aceptaron a 10 bailarines de diferentes partes de la República Mexicana que están trabajando con James desde hace dos semanas”, expresó Delia Siqueiros, co fundadora y co directora de Morelos Danza. Los 10 bailarines seleccionados son originarios de distintos estados de la República Mexicana como Morelos, CDMX, Jalisco, Veracruz y Oaxaca. Los bailarines y bailarines que forman parte de este proyecto son: Mariana Torres Araiza (Jalisco), Yonatan Espinoza Ramírez (CDMX), Ximena Alba Escárzaga Musalem (CDMX), Georgina Velasco Carballido (Morelos), Roberto Carlos Martínez Núñez (Oaxaca), Zitaima Peguero Campos (CDMX), Marina Méndez Juárez (Veracruz), Miguel Ángel Ramírez Velasco (Morelos), Sergio Antonio Farías Muñoz (Jalisco) y Gibrán Salinas Trujillo (Morelos). Quienes integran un exquisito grupo de danza, que se caracterizan por ser de distintas generaciones y géneros dancísticos, enriqueciendo aún más este proyecto. “Muchas gracias por apoyar a estos 10 maravillosos bailarines mexicanos. Yo soy un bailarín y ahora coreógrafo, trabajé con una gran compañía en Inglaterra, me acabo de retirar y ahora estoy aquí en México haciendo este trabajo coreográfico. Lo que quiero plasmar en esta coreografía, es acerca de la comunicación entre los seres humanos. Lelvamos poco tiempo trabaando. Solo son tres semanas para montar esto, por eso hice puros grupos y unas partes seccionadas, donde espero que se logren ver las emociones que queremos transmitir. Espero que lo disfruten”, comentó James Pett. Al finalizar la presentación en formato de ensayo, algunos de los bailarines participantes expresaron su sentir y experiencia por ser parte de este proyecto, coincidiendo en que ha sido muy enriquecedor el intercambio de conocimientos y vivencias con los demás, y sobre todo de la mano de James Pett, que en tan poco tiempo, ha consolidado a un excelente grupo. El resultado de esta residencia será estrenada dentro del festival el jueves 31 de marzo en el Teatro Ocampo, siendo la primera vez que se crea una pieza de danza ex profeso para el Festival. Asimismo, la maestra Luisa Leyva, co fundadora y co directora del Festival Morelos Danza, detalló que esta coreografía también será parte del cierre del festival en la función de clausura que se realizará el 3 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco; donde además James Pett tendrá una presentación especial como solista.





