Fóramen M. Ballet presentará el programa "De viajes y luces pardas"

Después de posponer la presentación del programa “De viajes y luces pardas”, la compañía Fóramen M. Ballet finalmente brindará tres funciones los días 17, 18 y 19 de febrero a las 18:00 horas en el Teatro Ocampo. Este programa, será interpretado por los bailarines Gina Ancona, Hugo Molina y Alberto Hiromoto, quienes cuentan con una amplia trayectoria dentro de la compañía.

Cabe destacar que este programa especial, se realiza rumbo a la celebración de los 25 años de trayectoria de Fóramen M. Ballet, compañía que ha realizado una importante gestión en Morelos, formando a jóvenes bailarines, y llevándolos a grandes escenarios.

Y un claro ejemplo, es la trayectoria de los bailarines que presentarán el programa “De viajes y luces pardas”, el cual se enmarca en el estreno de tres coreografías realizadas por cada uno de ellos Las coreografías son “Bitácora 72” de Gina Ancona, “Fotosíntesis” de Alberto Hiromoto y “En autodefensa de las jirafas” de Hugo Molina, quienes se han estado preparando desde el año pasado.

“Mi pieza se llama 'Bitácora 72', la cual defino como una propuesta escénica que está empapada de otras disciplinas, porque tiene ciertos aspectos más teatrales y más dancísticos, además de creación sonora en vivo, hecha por dos amigos músicos”, expresó Gina Ancona.

Asimismo, menciona que esta pieza presenta un personaje que transita por distintos estados emocionales, y aunque no hay una historia tal cual, este personaje es muy evidente. Además para el tránsito por las diversas emociones, se apoya en textos propios y del filosofo Friedrich Nietzsche.

Respecto a su coreografía “En autodefensa de las jirafas”, Hugo Molina comentó que es una pieza en la involucra danza, textos literarios, cine y música.

Bitácora 72 de Gina Ancona / Cortesía | Gina Ancona

“La coreografía está basada en un texto del poeta tamaulipeco Rafael Sebastián Guillen, un texto que raya entre lo poético, cómico, político y social con una analogía sobre el tema de las jirafas y la descomunal diferencia que tienen del reino animal. Su particularidad es muy notable, es un animal que pasea en su descomunal diferencia y la muestra; y que se aleja haciendo una alusión a los estereotipos occidentales de belleza, le llaman la simetría pedante de los depredadores occidentales. En la coreografía se manifiesta una metáfora a las personas diferentes. La pieza está conformada por varios elementos sonoros, el fragmento de un elemento visual del cineasta Chris Marker, que acompaña esta idea de las jirafas, con una escena muy fuerte e interesante sobre una jirafa”, mencionó Hugo Molina.

Respecto a la música, Hugo mencionó que junto a talentosos amigos músicos, realizaron una adaptación de un son viejisimo traído de España llamado “La Lloroncita” de donde emana La Llorona. Así como de “El rin del angelito” de Violeta Parra.

“Vamos transitando por el duelo, yo soy una jirafa en duelo y le brindo una ofrenda a la jirafa mayor que es mi madre, y un viaje que hicimos desde el cortejo fúnebre hasta una danza del dolor, hasta culminar en un carnaval. Se incluyen reminiscencias andinas, con textos propios y el fragmento del poema ‘La metamorfosis’ del poeta Ovidio; y la referencia al cine de Akira Kurosawa en una mezcla de elementos teatrales,sonoros, lumínicos y visuales”, señaló Hugo Molina.

Respecto al nombre del programa “De viajes y luces pardas” hace alusión a momentos de cada una de las tres piezas, pues realmente las coreografías no tienen similitudes, pero se han podido conectar levemente en este nombre.

“Encontramos tres conectores muy interesantes, ‘Fotosíntesis’ que es la coreografía de Alberto Hiromoto, alude a la luz; Bitácora que nos remite a un viaje, y el nombre científico de la jirafa que es ‘Camelopardalis’ que en expresión coloquial es Camello pardo. No hay transiciones en las piezas pero si elementos escénicos que nos conectan”, dijo Hugo Molina.

Estos talentosos bailarines son parte fundamental de Fóramen, Hugo Molina tiene casi 20 años en la compañía, Gina Ancona cuenta con más de 10 y Alberto Hiromoto es el más joven dentro de la misma, pero ha tenido una destacada participación.

Hugo Molina / Cortesía | Jesús Estrella

La compañía Fóramen M. Ballet fue fundada por Beatriz Madrid y Marcos Ariel Rossi, hace casi 25 años, y se ha caracterizado por su compromiso en la difusión y promoción de la danza. A lo largo de su trayectoria, se ha presentado en los teatros, foros, centros culurales y festivales más relevantes de Morelos, México y Latinoamérica como el Centro Cultural Teopanzolco, el Palacio de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino. Fóramen M tienen un interés particular en la creación de propuestas contundentes y en la generación de públicos.

“Llevo más de 10 años en la compañía, y me siento muy afortunada de poder compartir estas experiencias con gente tan creativa, con talentosos compañeros como Hugo Molina, que es nuestro hermano mayor y por supuesto con maestros que me han forjado en este camino. Fóramen es una compañía que me ha hecho crecer mucho”, dijo Gina Ancona.

Por su parte, Hugo Molina quien se unió a Fóramen desde hace 20 años, comentó, “Llegué a la compañía cuando aún estaba en la Ciudad de México, y es un honor ser parte de esta familia, llevar esta camiseta. Hemos pisado un montón de escenarios importantes en México y el mundo, ha sido un honor y privilegio, pero también hemos bailado en foros más discretos, menos visibles pero igual de importantes. En 2007 llegamos a Morelos, y han sido años increíbles, Fóramen vino a abonar mucho a este estado, donde por supuesto ya se hacían esfuerzos importantes; hemos contribuido para la formación de nuevos talentos, contagiando esta pasión por las artes escénicas, la música y la poseía, somos promotores de todas las artes y ahí va el barco”, finalizó Hugo Molina.

Los boletos para cada función ya están disponibles en la taquilla del teatro, su costo es de $150, y descuento especial presentando credencial de estudiante e INAPAM. El aforo es limitado al 75 por ciento del lugar, se contará con todas las medidas de higiene.

Conéct@te:

Facebook: /FORAMENM

Instagram: @foramenmdanza





Hugo Molina se unió a Fóramen desde hace 20 años / Cortesía | Lidia Fitch

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter