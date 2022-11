Presentarán concierto de despedida para emprender gira por Europa

Los artistas y proyectos morelenses Velegui, Moel Mx y Edén, realizarán un concierto de despedida en Cuernavaca como parte de su Tour Estelar, previo a su gira por distintos países de Europa. La cita es el 12 de noviembre a las 20:00 horas en Tanka Studio y estarán acompañados por el grupo Cartas para alguien que debuta en este escenario y de Kenji Toledo.

Estos talentosos artistas pertenecen al sello discográfico La Vibra Records que también surge en Cuernavaca, para impulsar la música de los creadores morelenses, y contribuir en el crecimiento de la escena local.

Grisely Giles, integrante del grupo Velegui, comentó que esta gira por Europa comenzó como un sueño después de reflexionar sobre lo que realmente quería hacer en su vida, y se dio cuenta que la música es su mayor pasión.

“Estaba en un concierto de Ha-ash, y me puse muy sentimental, porque amo la música, pero sentía que no me enfocaba en el sueño y de lleno en esto; sabía que quería estar sobre un escenario importante. Esa semana fue mucho pensar si dejaba mi trabajo y si me enfocaba en la música al cien, y una noche me llegó la idea de ir a otro parte del mundo”, expresó Grisely Giles.

Lo que probablemente parecía solo una loca idea y un sueño lejano, meses después se convirtió en realidad. Grisely comentó a sus compañeros la idea de ir a Madrid, y aunque lo veían imposible, todos pusieron su empeño para lograrlo, pues para cada uno, es fundamental mover sus proyectos por donde haya oportunidad y llegar al mayor público posible.

A partir de ahí, comenzaron a recaudar fondos a través de diversas formas, con bazares de ropa y productos que ya no utilizaban en Chamilpa y en otros lugares; sacaron mercancía oficial de las agrupaciones e hicieron de todo para lograr su sueño.

“Fue un proceso complicado pero muy apasionante, trabajamos durante muchos meses, y pensamos primero en España únicamente por el idioma, pero nuestro productor mandó demos de nuestras canciones a un productor importante en Europa, les gustó y aceptaron el proyecto, y nos armaron una gira por Irlanda, Inglaterra y España, estamos muy contentos por hacer lo que más nos gusta y apasiona”, dijo Moel Mx.

Es así como Moel, Velegui y Edén llegarán a distintas ciudades de Inglaterra (Londres), Irlanda (Dublín, Cork y Galway) y España (Madrid y Barcelona), durante noviembre y diciembre.

“Tenemos el corazón enfurecido por cumplir nuestros sueños y llevar la música al viejo continente, y esto es un claro ejemplo de que no se rindan y sean fieles a sus sueños, hay que rodearse de mucha gente que te ayude a lograrlo siempre”.

Para despedirse de Cuernavaca y emprender esta nueva aventura musical a Europa, La vibra Records presentará este concierto especial del Tour Estelar, con un concepto interestelar donde todos podrán vivir la experiencia en su viaje a las estrellas.

Este concierto será en Tanka Studio en Av. Teopanzolco No. 412, Cuernavaca. Las puertas abren desde las 19:00 horas, para iniciar a las 20:00 horas. Costo: $200 (general) y $100 (laterales). Reservaciones: 7771794113. Boletos en taquilla y en Boletopolis.

Acerca de las agrupaciones:

Velegui: es una banda de pop alternativo, fundada en 2020 por los hermanos Grisely, Fernando y Héctor Giles. Inician en redes sociales con covers, posteriormente, se suman a la agrupación Álvaro Álvarez (bajo) y Esteban Colín (guitarra).

Edén: Proyecto solista de Eduardo Morales que surge hace aproximadamente un año. Edén se identifica por ser un proyecto de música indie con una fusión de bolero, rock de los setenta y música mexicana de los sesenta, además de aderezarse con letras principalmente románticas, en un afán de recordar la nostalgia de años pasados.

Moel Mx: Proyecto solista de Moel, que suele realizar una interesante fusión de sonidos con el género urbano pop, reggaetón y funk. Moel Mx surge hace aproximadamente año y medio, con el objetivo de contar historias a través de la música.