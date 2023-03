Presentan Abraham Nomás y Kuri Ñoñeando, en Cuernavaca

El próximo 24 de marzo se presentará en Cuernavaca el espectáculo de stand up “Ñoñeando²” de los comediantes Abraham Nomás y Kuri, el cual mezcla temas de ciencias y matemáticas con la comedia. La función será a las 21:00 horas en el Foro Punto Cultural de Cuernavaca. Para iniciar la noche de comedía, previamente se presentarán los comediantes morelenses Jasson Badillo y Diego Nájera.

Este espectáculo se caracteriza por incluir comedia fresca e innovadora, basado en la crítica social y temas de interés actual, donde el público disfrutará con una comedia inteligente.

“Invocamos a que todos saquemos nuestro lado ñoño. Es un espectáculo de comedia stand up con chistes o anécdotas propias, y algunas referencias a temas científicos, de matemáticas o de la cultura geek para hacer reír”, expresó Abraham Nomás.

Asimismo, destacó que este show es una propuesta diferente a lo usual, su principal objetivo es abrir espacios a narrativas diferentes en la comedia actual, “Queremos generar esos espacios donde nos podamos sentirnos más representados quienes gustamos de comedia un poco diferente, digamos como del estilo de ‘The Big Bang Theory’ o ‘El rival más débil’, y cosas que nos retan intelectualmente. Pero tampoco es un show de la divulgación de la ciencia, la idea es divertirse”.

Abraham Nomás combina el humor con los temas de las matemáticas, las personas ñoñas y las nuevas masculinidades. Se ha ganado el corazón del público gracias a su estilo único y su habilidad para conectar con las audiencias.

Por su parte, la comedia de Kuri aborda las dificultades a las que se enfrenta al ser docente y, desde la risa, deja en evidencia problemáticas sociales que viven las mujeres en nuestro país, sobre todo en el mundo científico.

En 2022 decidieron unir fuerzas y crear este show (“ñoñeando al cuadrado”), dirigido para mayores de 18 años con amplios intereses de querer reír y sacar su lado nerd, y por supuesto para quienes gusten de una comedia distinta.

Kuri y Abraham se conocieron entre el gremio de comediantes desde hace tiempo, el uno sabía del otro, pero realmente coincidieron una ocasión en la que Kuri viajó a Guanajuato con su familia, y como Abraham radicó un tiempo allá, se vieron para platicar y coincidieron en el gusto por las matemáticas y la comedia.

“Nos dimos cuenta que somos muy apasionados por las matemáticas independientemente de lo que hacíamos en nuestro día a día, platicamos muchas cosas de matemáticas; además de que nos apasiona la comedia y desde entonces nos empezamos a acompañar en shows y micrófonos abiertos en Ciudad de México y nos dimos cuenta que mucha de nuestra comedia era muy parecida, hablábamos de cosas similares, pero desde puntos de vista diferentes; fue muy natural la química y quisimos proyectarla en este espectáculo”.

Acerca de Kuri y Abraham Nomás

Kuri tiene 10 años dedicándose profesionalmente al área educativa y desde octubre del 2020 incursionó en la comedia ganando el 2º lugar en “Ídolos del Open”, concurso organizado por Casa Comedy; y fue finalista en el Novato del año en 2021 y participó en la carpa de Casa Comedy del Vive Latino 2022.

Pertenece al colectivo de stand up Comedy Rockstars con quienes produce y gestiona shows y Open mics en diversos puntos de la CDMX.

Abraham Nomás es comediante matemático y comunicador de la ciencia, con experiencia en improvisación teatral y stand up. Incursionó en la comedia en 2013 uniéndose al colectivo de improvisación teatral ImproSpañol, y desde entonces está fascinado por el humor.

“Empecé en la comedia, no con el stand up, si no con el teatro de impro, porque buscaba una actividad alternativa para salir de la presión del trabajo, algo diferente que me estimulara creativamente. En Guanajuato, fue difícil mantener un grupo de impro, pero si teníamos talleres y espectáculos. Posteriormente, empecé en el stand por la necesidad de mantenerme en los escenarios”.

En el stand up, desarrollo sus propios monólogos desde el 2018, y es co-fundador del colectivo Stand Up Guanajuato, impulsando la comedia en esa ciudad. Su principal objetivo es utilizar la comedia como herramienta de transformación social, y compartir su pasión por las matemáticas con humor.

“Me tiene fascinado el poder explorar que tanto en la comedia como en las matemáticas hay un punto de placer común que es la sorpresa. A partir de la sorpresa es que nos encantamos por las cosas matemáticas, y con la sorpresa es lo que nos permite reír, y desde que descubrí esa conexión me tiene encantado generar chistes de la misma manera que genero matemáticas”.

Los boletos tienen un costo general de 150 pesos, y están a la venta en: https://noneando-cuernavaca.boletia.com y reservaciones al WhatsApp: 777 111 85 14.

El Foro Punto Cultural se ubica en calle Cuauhtémoc 613, Col. El Empleado, Cuernavaca, Mor.

