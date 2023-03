El dúo urbano SMS traerá su ritmo musical a Cuernavaca

Este sábado 18 de marzo, el dúo de música urbana SMS se presenta por primera vez en Cuernavaca, como parte del Festival “Morelos, La Eterna Primavera”, en un concierto en la Plaza de Armas de Cuernavaca a las 19:00 horas, y prometen hacer bailar y vibrar al público morelense con todo su ritmo y música.

Integrado por los talentosos artistas Simpa y My Miller, SMS es un proyecto que surge en Cuba hace más de 10 años, pero que, desde hace dos años y medio, inició una nueva etapa, como lo conocemos hoy en día.

“Ambos comenzamos en la actuación, pero el arte incluye todas las disciplinas y entonces, individualmente, sin conocernos, cada uno eligió su camino por la música, y entones hace 10 años comenzó este proyecto fundado por Simpa, yo me integré hace poco más de dos años a esta familia y muy contento porque nos ha ido bastante bien”, dijo Miller.

El nombre de SMS proviene de la abreviación de “Somos muy soñadores”, y a su vez de la palabra que hace referencia a ‘Mensaje de texto’, pues precisamente, con su historia y música, tienen el objetivo de motivar al público a cumplir sus sueños y metas de vida.

“Queremos decirle a la gente que nunca pare de soñar, que nosotros venimos de una isla muy pequeña que es Cuba, y estamos en México, un país maravilloso donde nos han pasado cosas increíbles, y hemos tenido muchas oportunidades; y eso ha sido por no parar de soñar”, expresó Simpa.

Esa nueva etapa que decidieron emprender, fue en medio de la pandemia, un tiempo muy complicado para el mundo entero, pero que en especial ellos supieron aprovechar muy bien para pulir el proyecto y realizar música nueva. Posteriormente, deciden venir a vivir a México, y trabajar de lleno aquí, desempeñándose en el canto, pero también en la composición, tanto en este proyecto como para otros cantantes.

“Desde hace tiempo, SMS ya tenía actividades en México, y la idea siempre fue que la carrera creciera mucho más acá, pero por la pandemia, y que no se podía viajar pausamos eso. Y hace un año y medio nos vinimos a vivir y hemos trabajado de lleno aquí. Siempre he escuchado que México es una plataforma importante para los artistas, y una realidad porque el público se compromete mucho y es algo muy bonito que no se ve en otros países, lo que nos da la gente es una sensación de amor increíble”, comentó Miller.

Durante el viernes visitaron la Ciudad de la Eterna Primavera para realizar una gira de medios y promover este concierto, además de conocer la ciudad y convivir un poco con su gente, y realmente quedaron fascinados, pues se sintieron como en casa.

“Nos encanta porque tiene cierto parecido con lugares de Cuba, y cada sitio nos transporta allá. Además, la vibra y la energía de las personas es algo que nos ha encantado, fuimos a la Plaza de Armas donde será el concierto, y la gente con su buena vibra nos ha recibido bien, preguntan quiénes somos y se toman fotos con nosotros”, aseguran Miller y Simpa.

Entre sus planes de este año, está lanzar un nuevo EP, el cual prevén esté listo en dos meses, este material, estará integrado por cinco canciones, y será algo muy distinto a lo que hemos escuchado por parte de SMS.

“Es algo muy diferente, esta vez vamos a proponer un proyecto totalmente alternativo, vamos a mostrar sonoridades de los ochenta y noventa y un poco de funk. Nuestro productor fue el encargado de hacer toda la magia. La parte vocal se grabó acá en México y la musical en Cuba, creada con instrumentos. Estamos contentos y emocionados de que el público pueda escuchar este material y se sienta identificado con alguna de las canciones”, detalló Simpa.

El lanzamiento será del EP completo, y posteriormente, presentarán el video oficial de cada canción, pues les gusta esa idea de compartir la música, pero también mostrar la historia a través del material visual.

Simpa y Miller invitaron al público morelense a no perderse este gran concierto en Plaza de Armas, pues además de interpretar su repertorio musical, estrenarán un tema del próximo EP y será un show con muchas novedades.

“Estamos muy contentos, es un reto grande, pero listos para asumirlo y deseándole al público que sienta esa conexión para vibrar juntos, y crear algo mágico en este concierto, que se lo disfruten mucho, porque vamos a pasarla bien”, mencionó Simpa.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la buena música de SMS, este sábado 18 de marzo a partir de las 19:00 horas, previo al concierto de Matisse, acceso libre.

