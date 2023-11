Presenta Karla Sandoval su libro 'Resplandor de una nube con memoria'

La escritora morelense Alma Karla Sandoval presentó su libro “Resplandor de una nube con memoria” en el espacio de La Bigotona. Con esta obra, la autora ganó el Premio Dolores Castro 2023 en la categoría de Ensayo, un importante reconocimiento a nivel nacional.

El libro “Resplandor de una nube con memoria” incluye 12 ensayos y es el segundo libro de tres que Alma Karla realiza con la Beca del Sistema Nacional de Creadores. A través de los ensayos, la escritora comparte especialmente sus memorias en torno a la pandemia.

“Es un libro de ensayos a propósito de lo que yo llamo bioescritura, que tiene qué ver con todos esos libros diarios, memorias, crónicas, ensayos que se escribieron en la pandemia; y forma parte del proyecto en tres fases con el que gané la Beca del Sistema Nacional de Creadores. Este es el segundo, y muy contenta de que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Dolores Castro 2023”, expresó Alma Karla Sandoval.

Asimismo, comparte que, en este libro el lector podrá encontrar reflexiones, un poco de ensayo confesional, pero también, habla de la escritura de otros autores y autoras que estuvieron confinados.

“Una de las conclusiones es que todo el arte tiene la fuerza de transformar el dolor en poder, y es un vehículo de resiliencia, y una forma de expresar no solamente esos deseos de libertad, sino una profunda reflexión sobre la escritura y desde la escritura. El libro habla de lo que significa escribir ensayo, y cuando este también encuentra ciertas veredas poéticas, es decir, que el ensayo como el más híbrido de los géneros, el centauro de los mismos, como decía Alfonso Reyes, no es puramente científico, académico o algo aburrido, sino que también encarna una estética, una belleza y en el que también puede haber poesía. El ensayo como un género donde cabe todo”.

Alma Karla comenta que este libro lo trabajó en 2022 mientras estaba de viaje, expresando diversas emociones, sentimientos y pensamientos a través de estos 12 ensayos que terminó de afinar y corregir a principios de 2023.

“La memoria es un registro de lo que significa escribir en tiempos muy adversos, a principios de año lo terminé y entre abril y mayo lo mandé al concurso por el Premio Nacional Dolores Castro 2023, y en agosto me avisaron que lo había ganado, y realmente es algo muy significativo y especial para mí, porque Dolores Castro fue mi maestra, y porque murió este año; y este premio es una forma de dedicárselo a ella y de honrarla. Con este premio, me siento muy comprometida a seguir escribiendo”.

Cabe destacar que esta es la segunda vez que Alma Karla Sandoval recibe el Premio Dolores Castro, la primera fue en 2015 en la categoría de Narrativa con su novela corta “Cuaderno negro para el ojo”.

“Son formas de escribir muy diferentes, ya había escrito ensayos antes, soy profesora universitaria y he dado la clase de ensayo, pero no me había atrevido a escribirlo tan formalmente e incursionar en el género. Y estoy muy contenta, este libro es una señal del trabajo que he realizado dentro del ensayo, quizás sin proponérmelo, porque vendo de la poesía y la narrativa, pero definitivamente este premio es un aliciente que me permite seguir escribiendo, estoy muy agradecida con el Instituto de Cultura de Aguascalientes”.

Durante la presentación, Alma Karla Sandoval, estuvo acompañada por el periodista cultural Raúl Silva y el escritor Arturo Núñez Alday, quienes compartieron sus comentarios y reflexiones acerca de la obra.

El libro “Resplandor de una nube con memoria” de Alma Karla Sandoval, editado por el Instituto de Cultura de Aguascalientes, puede adquirirse en la librería de La Bigotona.

Finalmente, la escritora compartió que, en marzo de 2024, lanzará una nueva edición de “Resplandor de una nube con memoria”, que va a incluir otro libro, en una especie de dos en uno y además, contará con el prólogo de Cristina Rivera Garza y circulará en diversas librerías y tiendas departamentales. Además, de que ya tiene dos novelas en el tintero, una de ellas se publicará en verano de 2024.



