Olinmitotiani impulsa las artes escénicas

Desde hace siete años, la Compañía Comunitaria de Artes Escénicas Olinmitotiani, se ha encargado de brindar un espacio de aprendizaje y entrenamiento a los jóvenes en la comunidad de Santa María Ahuacatitlán en el norte de Cuernavaca.

El nombre de la compañía proviene del derivado de la lengua náhuatl "Olin" que significa movimiento y "Mitotiani" palabra derivada del mitote que significa danzante, por eso "Olinmitotiani" hace referencia a Movimiento danzante.

"El proyecto nace hace siete años, debido a la necesidad de la comunidad, al no tener espacios para acceder a la cultura y las artes, es decir, no había actividades artísticas y culturales hasta ese momento. En sus inicios estaba encaminado para ser una compañía de danza, pero las mismas necesidades nos hicieron cambiar el rumbo, por un objetivo encaminado a transmitir el folklore mexicano, y al ver que no había gente que se ocupara por el rescate de los usos y costumbres del poblado, decidimos ser nosotros quienes pusieran ese granito de arena", expresó Rocío Guzmán González, fundadora y directora de la Compañía Comunitaria de Artes Escénicas Olinmitotiani.

Es así como en lugar de ser solo una compañía de danza folklórica que se dedique a proyectar bailes de otros estados, Olianmitotiani ha desarrollado proyectos culturales que presentan las tradiciones y costumbres que ya no se realizan en la comunidad. La compañía, se transformó en un grupo de danza que se fusiona con teatro, para narrar su propia historia y llevarla a escenario.

La compañía está integrada por una comunidad de artistas, que trabaja para preservar y transmitir las tradiciones y costumbres de Santa María Ahucatitlán y sus proyectos están enfocados de acuerdo a las tradiciones y características que va requiriendo la población.

Actualmente, tienen cuatro puestas en escenas, las cuales abarcan el rescate de tradiciones que se han ido perdiendo en la comunidad y algunas que se siguen realizando, pero no cuentan con el apoyo y respaldo de la comunidad.

Una de ellas es "El Chintamal" para celebrar una boda tradicional, hace referencia a la petición de la mano de la novia, por parte del novio y su familia.

La segunda es "El Huentle", que es realizado por el ayudante municipal, los comuneros y los ejidatarios, el día 3 de mayo, ceremonia para el dios del viento y el agua. Son pocas personas que participan, donde se ofrece comida, fruta para tener buen temporal para la buena siembra.

La tercera es "La cereada" para el tradicional Día de muertos, muy diferente a lo que se ve en Ocotepec.

Asimismo, la puesta en escena "Tierra Arrasada", narra los hechos revolucionarios de la zona de Ahuacatitlán, sobre todo por el General Genovevo de la O, nativo de esta comunidad.

Y finalmente, el rescate de la danza de "Los Huehuenches", que es lo último que han estado trabajando. Son fieles devotos que hacen cada año su promesa o manda a San Salvador o Señor de Chalma, suele bailarse una semana antes al miércoles de ceniza.

El vestuario y escenografía, es un trabajo realizado por los mismos jóvenes, los responsables de elaborarlo, con ayuda de un profesor de teatro de la misma comunidad. Sus diseños están inspirados en la flora y fauna del pueblo principalmente.

Asimismo agregó que para la preparación de cada montaje, reciben capacitación en Danza y Teatro, con la finalidad de realizar obras con difusión y proyección para otras comunidades.

Actualmente la compañía está integrada por 21 personas y durante estos meses de confinamiento han seguido trabajando en la investigación y han tenido clase virtuales.

A lo largo de su trayectoria, se han presentado en distintas ferias del estado de Morelos, en el carnaval de Tepoztlán y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Asimismo, han asistido a otros estados, todo esto con sus propios recursos al ser un proyecto independiente.

Este año, esperan celebrar su séptimo aniversario en un magno evento donde presenten sus cuatro puestas en escena y su danza, para que la gente pueda apreciar su trabajo, su raíces y tradición cultural.

