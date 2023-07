'Entre flores, cerros y madera', se presenta en el MMAPO

El maestro artesano Esteban Hernández Manrique, originario de Xochitepec inauguró su exposición "Entre flores, cerros y madera" en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), donde reúne una diversidad de obras talladas en madera, en las que expresa principalmente parte de la cultura mexicana y su riqueza.

Para dar inicio, el maestro Hernández Manrique arribó al MMAPO acompañado del Grupo de danza Tepayoloxochitl de Xochitepec, quienes realizaron un rito prehispánico y danzas tradicionales.

Además, estuvo acompañado por Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, presidente municipal de Xochitepec y autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.

La exposición ubicada en la sala Modesta Lavana del MMAPO, está integrada por una variedad de obras talladas en distintos tipos de maderas, que el maestro manipula y realiza a partir de su imaginación, con el objetivo de enaltecer la cultura mexicana.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El maestro utiliza diversos tipos de madera como Fresno, Zopilote, Vera, Parota, Cedro, Mezquite y Mamey domingo, entre otras, con las que a través de su talento, sus manos y creatividad, transforma en paisajes, animales, flores y emblemáticos personajes prehispánicos.

"La verdad no sé de dónde salen las ideas, sólo se me ocurren y empiezo a crear. Luego me preguntan, que cuál es la más difícil, y la verdad es que todas tienen su dificultad porque tengo que dividir la madera y empezar a tallar a partir del remolino de ideas en mi cabeza. En cada obra, tardó alrededor de uno o dos meses, dependiendo todos los detalles que lleven", expresó Esteban Hernández.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cabe destacar que el maestro artesano Esteban Hernández Manrique, cuenta con una trayectoria de más de 30 años desempeñándose como escultor en madera, realizando importantes obras con gran reconocimiento en Xochitepec y Morelos, ya que en 2022 fue acreedor al primer lugar en el concurso de Arte Popular y Tradicional Morelos 2022, en la categoría de Talla en Madera.

"Yo no sabía del tallado de madera, yo quería dedicarme a otra cosa, pero mi hermano era carpintero, y una ocasión vi la madera y dije voy a hacer algo, y de ahí surgió todo, tenía como 28 años. Entonces, empecé a desarrollar más piezas e hice relieve y una persona me dijo, si de la cintura hacia arriba le das forma, ya no es artesanía, es escultura, eso me llamó mucho la atención y seguí tallando más piezas. Recuerdo un guerrero águila que en ese momento me gustó mucho, pero ahora lo veo y me doy cuenta que le faltó más detalle".

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Durante su intervención, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, presidente municipal de Xochitepec, felicitó al maestro y dijo sentirse muy orgulloso de que represente a Xochitepec a través de su importante labor.

"Gracias por hacer esto posible y resaltar a los artistas que son los verdaderos maestros. Me siento muy contento por el maestro Esteban, porque con su trabajo está representando a todo el municipio de Xochitepec, y me llena de orgullo por esta obra que sale de su corazón y su mente, es un ejemplo para muchos. Sin dudo, exponer su trabajo en este museo tan importante, es un homenaje en vida", comentó Roberto Gonzalo Flores Zuñiga.

Con el acompañamiento de las autoridades, el maestro Hernández Manrique cortó el listón inaugural, y brindó un recorrido por la exposición a todos los presentes, explicando brevemente algunas de sus piezas, compartiendo sobre sus inspiraciones y procesos creativos.

Visita la exposición "Entre flores, cerros y madera" en el MMAPO, en un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.