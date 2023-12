Mujeres se liberan a través de la escritura

"Alguna vez me dijeron tú sueñas muy grande, vives en otro lado, fuera de este mundo; y hoy agradezco mucho no haber creído en sus palabras. Si mis sueños, son grandes son porque puedo lograrlos", expresa Mary Montes de Oca, pintora y escritora.

Mary es una artista autodidacta que ha encontrado en la pintura y la escritura, la mejor forma de canalizar sus sentimientos y expresarse. Es fundadora del Colectivo Mujer, Letra y Papel, donde realiza una importante labor para impulsar a otras mujeres a liberarse mediante la escritura.

Recuerda que lo primero que llegó a su vida en cuestión del arte, fue la pintura, algo que comenzó admirando, y después tuvo la oportunidad de crear.

"En una ocasión, iba pasando por una plaza, y me llamó la atención que alguien estaba pintando, y la persona que lo hacía me dijo que si quería ayudarle, acepté y fue algo que me gustó mucho. Con el paso del tiempo me adentré en eso, y cuando trabajé en una carpintería, ocupaba todos los pedazos de madera para poder pintar y crear mis propias obras", dijo Mary Montes de Oca.

Mary Montes de Oca es una artista morelense que se desempeña en la pintura y escritura. / Cortesía | Mary Montes de Oca

La historia detrás de su escritura...

Después de expresarse mediante la pintura, sentía que aún algo hacía falta para canalizar todos los sentimientos que detonaron en su vida, a partir de un suceso inesperado, y fue así como llegó la escritura a su vida.

"Mi hija se enfermó y soy muy sensible, a raíz de eso tenía muchas ganas de llorar, pero mi hija me dijo, 'mami si tú te pones mal, yo me pongo peor', y fue como si todos los pedacitos del corazón se juntaran para decir, saca ese dolor de otra manera, entonces comencé a escribir, y resultó un cuento con mucha esperanza de que me hija iba a estar bien, después me fui como hilo de media en la escritura".

El libro Rayo de luna y el lobo fue el primer texto que lanzó Mary Montes. / Cortesía | Mary Montes de Oca

Ese primer libro fue "Rayo de luna y el lobo" el cual tiene el objetivo de visibilizar la enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico. Este es un cuento de niños, que plasma una historia de amor y valor; escrita con el dolor de una madre que sufre por los síntomas que destrozan a su hija.

Mujer, Letra y Papel: un compromiso social

Posteriormente, Mary Montes de Oca ha continuado su labor en la pintura y la escritura, y con la idea de apoyar a otras mujeres, funda el Colectivo Mujer, Letra y Papel.

"El colectivo nace a raíz de los preparativos para publicar mi tercer libro, tomé el taller de escritura donde conozco a otras mujeres y un día nos dicen que cada una va a dar un taller de lo que mejor sepa hacer, y yo realicé uno llamado 'El Muro de los sueños', donde la mayoría tenía la inquietud de publicar un libro, con la experiencia que tenía quise ayudarles. Entonces, nos reunimos 10 mujeres, buscamos alguna editorial y en cuatro meses publicamos nuestra primera antología".

Con el colectivo, han realizado tres antologías: "Introspecciones, voces del alma", "10 Voces del alma" y "Un árbol blanco".

"Para mí es algo increíble y maravilloso apoyar a otras mujeres. Muchas veces me dicen, '¿qué ganas?', y en realidad no gano nada, lo hago por gusto, pero verlas a ellas ya en el presidium presentando sus textos e historias, sonrientes con sus familiares y firmando los libros, me llena mucho, y alguien me dijo que ese es mi pago, porque todos hacemos las cosas por algo".

A través del colectivo Mujer, Letra y Papel se trabaja en favor a las infancias y a las mujeres. / Cortesía | Mary Montes de Oca

Mary menciona que en la escritura generalmente, fluye muy bien en los cuentos infantiles y en la sanación de las mujeres.

"Creo que los cuentos infantiles no sólo se escriben para los niños, sino para todas las personas, porque pueden incluir muchos mensajes importantes para todos. En la niñez está la esperanza de un mañana diferente y depende de los que estamos aquí rescatarla para que sean adultos de bien y responsables. También, me he enfocado en la sanidad de las mujeres porque incluso he trabajado con mujeres violentadas, porque no puedo dejarlas así y por medio de la escritura ellas pueden sanar, a través de la Escritura terapéutica, sacan cosas que ni ellas sabían que estaban ahí ocultas".

Mary Montes de Oca cierra el 2023 con la presentación de la antología "Un árbol blanco", la cual surge a raíz de talleres de Escritura Creativa y Autoestima que impartió junto al escritor Ricardo Venegas, y prepara nuevas metas para el 2024.

"Para el siguiente año, seguiré con las antologías y publicaciones independientes. Además, voy a afinar detalles de un próximo libro mío y algunos cuentos que quiero publicar".

Los proyectos para el 2024 del colectivo contemplan una exposición de pintura. / Cortesía | Mary Montes de Oca

Asimismo, destacó que su idea con el colectivo es hacer una fundación donde pueda ayudar a más mujeres por medio del arte.

"Me interesa que las mujeres crean en sus sueños, culturalmente nos han limitado y cortado las alas, pero deben creer en el poder que tienen y luchen por sus sueños, el colectivo está abierto para todas aquellas que necesiten un empujoncito".

Asimismo, destacó que para febrero de 2024 prepara una exposición de pintura y poesía en un museo de Cuernavaca, donde compartirá parte de su obra.

