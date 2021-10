Morelenses disfrutan de la ópera del MET en el Teopanzolco

El pasado sábado 23 de octubre de 2021, el Metropolitan Ópera House de Nueva York estaba a reventar —mientras que en el Centro Cultural Teopanzolco habíamos muy poca gente viendo la transmisión de la moderna ópera en vivo —y la lluvia de aplausos no se hizo esperar al terminar la magnífica e impresionante adaptación del músico de jazz y compositor Terence Blanchard —quien fue el ganador de un premio Grammy—, sobre las memorias del bestseller de Charles M. Blow, "Fire Shut Up in My Bones" (algo así como; El Fuego Se Apaga En Mis Huesos), un libro muy conmovedor publicado no hace muchos años, que definitivamente desnuda cualquier piel sensible por el fuerte contenido de emociones que contiene.

Algunos críticos piensan que esta obra representa un momento decisivo para la ópera estadounidense.

Con las extraordinarias coreografías y la música de jazz intercalada, en cada escena volaban todo tipo de simbologías con temas que podrían tomarse como filosóficos y faltos de respaldo religioso, recorriendo no sólo la historia de Charles, un niño que vive en una ciudad esclavizada llamada Gibster en el sur de Louisiana, donde sólo había negros, pero también es la dolorosa y muy actual historia de los niños inocentes que nacen en el lugar equivocado en medio de una sociedad ma-chista y "enfermiza" que los rodea, cuya vida se me manchada por las manos de un abusador.

Charles, hijo de un padre atractivo, desprendido y ausente, no abusador, pero sin ningún tipo de herramienta emocional de cómo querer o responsabilizarse de sus hijos que tenía una banda y que-ría vivir de su música y de sus amantes, y de una madre llena de sacrificios por el deber ser, con cinco hijos, que al dejar a su esposo decidió salir adelante por ella misma dejando de poner aten-ción al mundo solitario de su hijo menor de sólo siete años.

La música, siempre a la altura del Met, estuvo bajo la batuta del Director Musical Yannick Nezet-Seguin, en las voces del barítono Will Liverman, las sopranos Angel Blue y Latonia Moore, y el joven talento Walter Russell III, quien recibió una ovación tal, que no pudo evitar romper en llanto.

La próxima obra, Eurydice, será el sábado 4 de diciembre en el mismo lugar.

Sabemos que al Metropolitan le encanta el drama. Con esta obra se lucieron.

Bravo y más bravo.