Octubre trae grandes eventos artisticos al Teopanzolco

Con el objetivo de continuar su compromiso por llevar el arte y la cultura al público morelense, el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) dio a conocer su cartelera de octubre, que incluye el inicio de las transmisiones de la temporada 2021-2022 del Metropolitan Opera (MET) en pantalla gigante de alta definición y con subtítulos en español; espectáculo de Jaime Varela en memoria del cantante Juan Gabriel; y concierto de la reconocida cantante Manoella Torres.

"Estamos muy contentos porque este recinto se caracteriza por la extensa y variada cartelera que presenta a lo largo del año, lo que ha permitido que se consolide como anfitrión de grandes espectáculos y un punto de afluencia de personas de Morelos y entidades aledañas como Guerrero, Estado de México, Puebla y Ciudad de México, por lo que se espera que este mes no sea la excepción y se registre una buena afluencia para disfrutar de grandes espectáculos", comentó Hugo Juárez Ríos, secretario Técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos.

Patricia Tello Sarabia, directora general del CCT, dio a conocer que esta cartelera del mes abrió el pasado sábado 2 de octubre con el concierto tributo que ofreció Rodrigo de la Cadena al festival OTI, en formato orquestal, con los arreglos originales y acompañado de coros y orquesta, presentando un viaje al pasado musical de artistas como Roberto Cantoral, Gualberto Castro, Yuri, Napoleón, Estela Núñez, Lupita D’Alessio y José José, entre otros.

Sin duda, comenzaron bastante bien con ese gran espectáculo, pero a octubre aún le quedan muchos eventos muy interesantes que serán del agrado del público.

El sábado 9 a las 11:55 horas, la temporada 2021-2022 del Metropolitan Opera con la obra Boris Godunov de Modest Mussorgsky, que retrata el sufrimiento del pueblo ruso y la vida en el poder y la caída funesta del primer zar de Rusia elegido democráticamente.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, Jaime Varela, el mejor imitador de Juan Gabriel, ofrece su concierto “El divo siempre vivo”. Cabe destacar que Varela es músico, compositor, actor, cantante y recreador reconocido por honrar dignamente la música y la memoria de Juan Gabriel en escenarios del país, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Continúan las actividades, el sábado 16 a las 19:00 horas, con el concierto de Manoella Torres, la mujer que nació para cantar, quien ofrecerá a su público su nueva propuesta musical “Enséñame a creer”, así como sus éxitos “Te voy a enseñar a querer”, “A la que vive contigo”, “Acaríciame”, entre muchos más, que la colocaron como una de las artistas más importantes del país.

La cartelera cierra el sábado 23 a las 11:55 horas con la transmisión de la ópera del MET Fire, Shut Up In My Bones de Terence Blanchard, ganador de un Premio Grammy; una obra que marca el hecho histórico de presentar por primera vez en el escenario del MET una ópera de un compositor afroamericano.

Finalmente, la directora del CCT informó que en todas las actividades se implementa el protocolo sanitario y el aforo limitado, para que el público acuda a disfrutar de estos eventos con la confianza necesaria.

Para conocer todos los detalles de estos eventos, consulta las redes sociales oficiales del CCT, la venta de boletos es a través de boletia.com