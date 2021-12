Lengua de Diablo celebra 10 fantásticos años de trayectoria

El 18 de diciembre de 2011 inició su camino la editorial morelense Lengua de Diablo, fundada y dirigida por el escritor Efraím Blanco. Este año, celebran 10 años de trayectoria, y para hacer un festejo especial regresaron al Centro Cultural Jardín Borda, aquel espacio donde presentaron sus primeros libros hace una década.

En el marco de la Expo Decembrina de Libros 2021, Lengua de Diablo realizó una charla para compartir con el público cómo han sido estos primeros 10 años de la editorial, y rememorar el trabajo que han hecho. En la charla estuvieron Efraím Blanco, la escritora y poeta Miriam Ponce y el escritor Gerardo Porcayo.

“Fue justamente hace 10 años en una de las ferias del libro que se organizaban, que presentamos acá en el Jardín Borda los primeros dos títulos de Lengua de Diablo, en lo que ha sido un camino bastante endiablado y divertido, hemos publicado a muchos autores y autoras, y hemos hecho diversas antologías y colecciones de cuentos, poesía, novela y ficción”, expresó Efraím Blanco.

Desde su origen, Lengua de Diablo se ha dado a la tarea de encontrar plumas creativas, autores con imaginación y mucha poesía, publicando escritores que no han hallado cabida en grandes casas editoriales, dando origen a colecciones de poesía, cuento y novela para autores emergentes. Lengua de Diablo distribuye sus materiales de mano en mano, de boca en boca, en presentaciones, lecturas, ferias y desde su tienda virtual.

“Empezábamos con esa idea de qué haremos ahora que salgamos de la Escuela de Escritores, dónde vamos a publicar, y aunque han existido diversos sellos editoriales en Morelos, no dejábamos la idea de tener algo propio y distintivo, que no se detuviera por cuestiones de 'Esto es cuento fantástico y no vende', o 'esto de es de aluien que acaba de salir de la escuela y nadie lo conoce'. Queríamos un sello que fuera adelante, sin pensar en cuestiones económicas sobre todo, sino publicar algo que valga la pena”.

Cabe destacar que iriam Ponce fue la primera autora publicada en la editorial, y desde ese momento es parte fundamental de Lengua de Diablo.

“Me da mucha alegría estar en este mismo lugar donde nuestros primeros libros vieron la luz. He tenido la fortuna de colaborar en la colección de poesía 'Alma de gato', y cada libro y autor que la conforma, es sin duda, la manera más cristalina y honesta de exponerse”, dijo Miriam Ponce.

Asimismo, destacó que la editorial deriva de este nexo y cariño que Efraím tiene a la escuela de escritores y a los libros, manteniendo su esencia y objetivos desde el primer día.

“Efraím lo que quería era hacer libros muy a su gusto, que fueran accesibles y muy cercanos al lector, y así ha sido hasta el día de hoy, por supuesto han ido evolucionando en diseño y contenido.

Lengua de Diablo ha sido una plataforma de impulso y de difusión que ha ido creciendo con la trayectoria de Efraím y va siendo admirable cómo él crece como escritor y editor también”.

Para presentar a Gerardo Porcayo, Efraím Blanco destacó que es uno de los autores de ficción y cyberpunk más reconocidos en México. Y recordó que en 2018 lo buscaron para participar en el Festival Abismo, llevándose la sorpresa de saber que vive en Jojutla, y desde ese momento se convirtió en un asiduo colaborador de la editorial.

“Los 10 años representan algo increíble y agradezco que me hayan invitado, es un honor estar aquí y trabajar con estos compañeros que siempre están buscando nuevos horizontes”, comentó Gerardo Porcayo.

Una de las obras más recientes de Lengua de Diablo, es precisamente el libro “Sueños de herrumbre. Antología personal cyberpunk”, de Gerardo Porcayo. Libro que estuvo a la venta en el stand de la editorial, y que el público aprovechó para adquirir y recibir la firma del autor.

Durante la charla se destacó que uno de los enfoques de Lengua de Diablo es darle impulso a la creación de contenidos digitales para lectores electrónicos, sin dejar de coexistir con los libros impresos. Estas publicaciones virtuales, que sean atractivas para el lector, con esta otra posibilidad de tener el libro en su pantalla. Y esto lo han realizado desde antes de la pandemia, sin embargo, en estos tiempos, se reforzó más la idea y ha tenido muy buen recibimiento.

“Se pensó en los libros de descarga gratuita en la pandemia, hablé con varios autores para publicar libros en PDF, con una o dos historias en aproximadamente 30 páginas, y la respuesta fue muy emocionante, porque no es fácil aceptar y ceder tu trabajo de esa manera. Desde abril del año pasado, hemos tenido ya más de 3 mil descargas”, detalló Efraím Blanco.

Para finalizar la charla, Miriam Ponce realizó varias preguntas a Efraím donde destacó en una palabra como ha sido la trayectoria de Lengua de Diablo en estos 10 años, a lo que él respondió “Fantástica”. Asimismo, habló de los libros que han realizado y las presentaciones, en las que no han tenido público, donde ha llegado sólo una persona y aquellas que sobrepasaron las expectativas con la llegada de decenas de personas.

Uno de los proyectos más destacados de Lengua de Diablo es la antología “Asi vas a morir” cuyas obras literarias reunidas en este libro, parten de un ejercicio basado en la máquina que predice tu muerte, realizado en diversos talleres literarios por Efraím Blanco.

Entre los próximos planes de Lengua de Diablo está lanzar la segunda antología de “Así vas a morir”, después del gran éxito que ha tenido la primera. Esta segunda contará con nuevos autores, como la nueva generación de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, y escritores de España, Argentina y Nicaragua, entre otros.

