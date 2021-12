Quadrivium Editores, 30 años de difundir el arte y la cultura

Una de las editoriales destacadas en Morelos es sin duda Quadrivium Editores, fundada por Alfredo Castro y Frida Varinia. Como parte de la Expo Venta Decembrina de Libros, la editorial presentó su stand con novedades y parte de su amplio catálogo. Desde hace 30 años Quadrivium se ha caracterizado por ser una editorial que impulsa el arte y a los autores independientes de Morelos, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala.

"La idea de iniciar con la editorial surge de mi gusto por la lectura y por los libros en general, y una cosa lleva con la otra; y en algún momento cuando conozco a la poeta y escritora Frida Varinia, decidimos emprender el proyecto, juntamos nuestros recursos y fundamos la editorial en el sentido que está actualmente. También por la posibilidad de publicar y vivir bien de los libros y la cuestión cultural", expresó Alfredo Castro.

Quadrivium Editores lleva 30 años publicando libros y apoyando a los autores independientes, y desde hace 20 años ha estado asentada en Temixco, Morelos, y ha trabajado a nivel regional para ampliar sus caminos y lograr sus objetivos de llegar a muchos más lectores.

"Somos una editorial asentada en Morelos, pero con libros de Guerrero, Tlaxcala y Ciudad de México. Nuestra línea es de literatura, poesía, novela, cuentos, biográficos e históricos, de autores regionales, que de alguna manera están vinculados con las universidades, la crónica municipal y la cultura principalmente".

El nombre de Quadrivium hace referencia al cruce de caminos de las artes, y proviene del latín con el significado de "Cuatro vías" de los cuatro temas que han sido atribuidos a Boecio y Casiodoro en la Edad Media.

"El nombre es por la cuestión del clásico quadrivium y el trivium, que son las artes liberales en la edad Media y en nuestra línea editorial justo retomamos un poco de las tradiciones en aquella época".

Durante 30 años, Quadrivium ha editado y publicado cientos de títulos de diversos autores algunos emergentes y otros de gran reconocimiento.

"En nuestro catálogo tenemos aproximadamente 40 títulos actualizados. Pero a lo largo del tiempo hemos trabajado con diferentes instituciones y autores, que el número es indefinido, han sido cientos de libros".

Para los autores que quieran publicar en Quadrivium Editores, deberán pasar por un proceso, pues primero se realiza un dictamen para ver si el contenido del libro, va con su línea editorial y sobre todo que tenga el objetivo de difundir temas relacionados con la cultura o que sea cercano a lo que la editorial transmite. Asimismo, el autor debe costear los gastos económicos. La editorial también puede trabajar en coediciones.

Isis Varinia Castro, hija de Alfredo Castro y Frida Varinia, creció entre el mundo de los libros y el amor a la escritura, por lo que ha sido parte fundamental del proyecto, sumando sus esfuerzos para que la editorial llegue a un público más amplio.

"En este proyecto, se une la parte del amor a los libros de mi papá y el amor a las letras de mi mamá quienes se fusionan para crear Quadrivium, y yo nazco con toda esta tradición. Actualmente, me dedico a difundir su trabajo, me llama mucho la atención todo esto que le llega al público. En Morelos y Guerrero tenemos mucho talento y desafortunadamente no hay mucho apoyo, hay que hacer que llegue a más personas posibles, estoy detrás de las redes sociales con el objetivo de llegar a un público variado, que quizás ellos no tenían previsto alcanzar, en este caso serían los jóvenes", destacó Isis Varinia Castro.

Quadrivium Editores está presente en distintos puntos de venta y en ferias del libro, pues consideran de suma importancia llegar a distintos públicos y lugares para difundir el trabajo de todos los autores.

Para mayor información sobre las novedades y el catálogo de Quadrivium Editores, visita sus redes sociales.

