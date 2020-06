Lanzan convocatoria para niños y jóvenes morelenses

Para mantener la creatividad de los niños en activo, debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia por el Covid-19, la Secretaría de Turismo y Cultura lanzó la convocatoria “El fantástico diario de la cuarentena”, en modalidad de dibujo y pintura, dirigida a niños y jóvenes de entre 5 y 16 años que radican en Morelos.

“Por esta situación extraordinaria que nos representa la cuarentena, no hemos podido continuar con nuestras actividades, que siempre tenemos para estar en contacto directo con los niños. Y para no perder esa continuidad de trabajo, no distanciarnos tanto de los pequeños y sobretodo sabiendo que están en casa viviendo esta situación, decidimos hacer esta convocatoria de dibujo y cuento para que desarrollen su creatividad”, expresó María Fernanda Garrido Navedo, directora de Iniciación Artística y Proyectos Especiales.

El objetivo del concurso es que los niños y adolescentes expresen a través del arte, su sentir en este momento tan difícil, así como la manera en que perciben la situación.

Para el concurso de Dibujo, hay dos categorías, la A: dirigida a niños y niñas de 5 a 8 años de edad y la B: para niños de 9 a 12 años. El dibujo o pintura puede ser en cualquier técnica (excepto collage) en tamaño doble carta. Para participar debes escanear el dibujo y mandarlo al correo ccilavecindad@morelos.gob.mx con los siguientes datos del participante: nombre, edad, CURP, domicilio, así como una fotografía de la credencial del padre, madre o tutor.

Los premios serán para el primer lugar 5 mil pesos más un reconocimiento; el segundo lugar 3 mil pesos más un reconocimiento y el tercer lugar 2 mil pesos más un reconocimiento, además de tres menciones honoríficas.

Mientras que en el concurso de cuento, hay una categoría única podrán participar adolescentes de entre 12 y 16 años de edad, también residentes en el estado. El cuento debe ser una historia real o ficticia con una extensión máxima de cuatro cuartillas (y dos como mínimo), en formato Arial número 12 con interlineado 1.5. El cuento debe tener título y datos del participante, nombre, edad, CURP, domicilio, así como una fotografía de la credencial del padre, madre o tutor, para participar deben enviar todo al correo publicaciones@morelos.gob.mx

El primer lugar será acreedor a 8 mil pesos más un libro y reconocimiento; el segundo lugar obtendrá 5 mil pesos más un libro y reconocimiento, y el tercer lugar será premiado con 3 mil pesos, reconocimiento y un libro. Además habrá tres menciones honorificas.

Los ganadores se darán a conocer el 10 de julio y la premiación será durante la Feria del Libro de Morelos 2020.

“Buscamos que no se pierda esa conexión y que los niños se sientan cuidados y respaldados por nosotros, y que sepan que nos interesa saber cómo se sienten. Las obras deben ser ideas originales y creativas, sin ayuda de los padres; es muy importante destacar que no deben ser expertos ni dibujando ni escribiendo, si nunca lo han hecho es el momento de que se animen y tengan ese primer acercamiento a las bellas artes”.

Cortesía | Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos