La violinista Gabriella cautivó al público de Cuernavaca

La cantante y violinista internacional Gabriella, se presentó en Cuernavaca como parte de su gira "Million Lights Tour", y con un grato concierto en el Centro Cultural Teopanzolco hizo vibrar al público morelense, que quedó fascinado con su enorme talento.

Destacar que esta fue la primera vez que Gabriella visitó México para compartir su música en vivo y deleitar a su público con un agradable repertorio a través de su increíble voz y gran carisma.

La cantante Gabriella Laberge. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Un público de diversas edades se dio cita en la sala principal del recinto para vivir una gran noche musical de la mano de la talentosa cantautora canadiense, Gabriella Laberge y sus músicos, quienes definitivamente se apoderaron del escenario para dar un gran espectáculo.

La noche inició con la participación del cantante Allan Bastón, quien deleitó al público con una serie de interpretaciones, encantando a los presentes por su gran voz. Posteriormente, Gabriella arribó a escena para dar un gran concierto que inundó de sentimientos y emociones el Centro Cultural Teopanzolco en cada interpretación.

Gabriella Laberge se presentó en el Centro Cultural Teopanzolco. / Cortesía | Centro Cultural Teopanzolco

Entre el repertorio que la cantante interpretó están los temas, “Story of oak”, “Un mar de tristeza”, “For once”, “Crucial conversations”, “Arcade in me”, “Wings of grace”, “Echoes of dreams”, “Je Rêve”, “Paper kite” y “Goodbye my lover”.

Asimismo, interpretó el tema “5 am” su sencillo más reciente que cautivó al público y que es uno de los más escuchados en sus plataformas digitales. Y por supuesto, no faltaron los covers de “Zombie” (The Cranberries) y “The Scientist” (Coldplay), que son icónicos en su carrera, por sus interpretaciones tan magistrales.

Sobre la violinista

La cantante brilló en la televisión internacional al participar en programas de talentos como “La Voz Francia” en 2016, donde conquistó a los jueces y al público con la interpretación del tema “The Scientist” de Coldplay de una forma magistral. Así como en la decimosexta temporada de “America´s Got Talent en 2021. En el 2022 forma parte de la distribución de la gira HEROES/BOWIE/BERLIN, espectáculo tributo a David Bowie presentado en Quebec y Europa.