La resistencia al gobierno. Crisis del poder

Las protestas sociales son una respuesta a crisis de los sistemas políticos y si son bien encauzadas pueden convertirse en movimientos sociales que contribuyan a las transformaciones fundamentales de la vida en sociedad.

Un 19 de mayo de 1895 muere José Martí, figura crucial en la Independencia de Cuba, y también un 19 de mayo pero de 1925 nace Malcolm X, líder y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. Ambos personajes se caracterizaron por ser luchadores sociales frente a gobiernos que manejaban políticas que distinguían entre sectores sociales marginando a los débiles y que contribuyeron a cambiar las estructuras en pro de libertad, justicia e igualdad. De tal forma que vemos en estos dos ejemplos la importancia de las protestas ante gobiernos que se configuran en oligarquías alejándose así del bien común.

Y a pesar de que ya estamos en pleno siglo XXI, siguen presentándose situaciones políticas donde los gobiernos que se jactan de democráticos siguen usando mecanismos de represión ante ciudadanos y organizaciones de ellos que expresan inconformidad por actos de autoridad que no atienden al beneficio de las mayorías y que solo buscan intereses de grupos compactos en el poder. Hoy lo podemos ver en Sudamérica, particularmente en Colombia donde un gobierno de derecha intentó implementar una legislación tributaria con impuestos regresivos para el grueso de los contribuyentes que son los ciudadanos que no pertenecen a esa élite que se ve beneficiada, algo semejante a la reforma tributaria en tiempos de Peña Nieto, en virtud de que siguen políticas de corte neoliberal que están diseñadas para beneficiar a las clases poderosas que tienen los instrumentos para instrumentar planeaciones fiscales que les permitan pagar un mínimo de contribuciones, no pagar impuestos o inclusive hasta el grado en que el fisco les tenga que retribuir pagos. Por lo tanto, vemos acciones gubernamentales que en muchos de los casos se convierten en derecho positivo que vulneran los derechos de los ciudadanos y hasta el propio espíritu constitucional, y ante tales contextos es que surgen inconformidades al gobierno que se pueden ver expresadas en diferentes formas, desde las más pacíficas hasta las más violentas como las revoluciones que caracterizaron al siglo XX.

En ese sentido, la ciudadanía inconforme por el desempeño de sus gobernantes puede expresarse mediante mecanismos establecidos en la Constitución Política, bajo una óptica de que es la fuente de todo sistema jurídico, recurriendo a instancias judiciales o a las urnas electorales, que es lo ideal, sin embargo, también hay mecanismos metaconstitucionales que son legítimos a favor del pueblo que es el soberano en las democracias, por lo tanto, la desobediencia civil, resistencia a la opresión, la rebelión resistencia y la revolución son movimientos que el pueblo puede utilizar o configurar para ir en contra de esos gobiernos que se han alejado del interés común bajo discursos neoliberales.

Por ello, las protestas sociales son un primer paso para expresar ese malestar de la sociedad o de grupos mayoritarios hacia los detentadores formales del poder que han perdido legitimidad al vulnerar el orden jurídico o pervirtiéndolo con reformas legales o constitucionales que son contrarias al espíritu o esencia de las decisiones políticas fundamentales que ha determinado el pueblo. Hay que puntualizar que estos movimientos implican violencia por lo que no son lo que toda sociedad quisiera para resolver las problemáticas que la aquejan pero son legítimas pues recordemos que la política implica una lucha entre los factores reales del poder, teniendo como ejemplos revoluciones o movimientos armados que han reconfigurado las estructuras políticas como la iniciada en 1810 por Miguel Hidalgo (quien nació un 8 de mayo de 1753) que dio lugar a la Independencia de México, o la Revolución Mexicana que adquirió ese carácter por la lucha encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.