Jorge Tamés y Batta: Dibujar es expresar la creatividad de forma natural y fluida

Jorge Tamés y Batta es arquitecto de profesión y artista dedicado al dibujo por pasión, pues ha encontrado en él una de las mejores formas de expresión. Por eso lo practica todos los días, ya que le ayuda a despejar su mente y a reflexionar en muchos aspectos.

En sus dibujos destacan construcciones arquitectónicas, pescados y todo lo que ve en su cotidianeidad. En 2020 expuso en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y actualmente su obra está disponible para el público en el espacio OX Oficina de Arte, en la Casona Spencer.

Influencia paterna

A muy temprana edad Jorge comenzó a desarrollar su creatividad y habilidades a través del dibujo, un hábito que le inculcó su padre, quien le dijo a los nueve años que debía estudiar arquitectura y prepararse desde entonces.

“A los nueve años mi padre me dijo que tenía que dibujar. Yo entré a la primaria ya tarde para esperar a mis hermanos, pero a los nueve años ya sabía dibujar y también sobre la raíz cuadrada”.

Influenciado por su papá dijo que quería ser arquitecto; sin embargo, en algún momento pensó que su vocación era la filosofía, aunque finalmente se decidió por lo primero. Y en este sentido trabajó proyectos de desarrollo urbano y de edificios de diversos géneros.

“En algún momento quería estudiar filosofía y me entrevisté con una orientadora para que me hiciera un examen, y al finalizar, sin saber de mí, me dijo que sólo tenía una carrera por seguir: arquitectura”.

Cuenta que especialmente eligió arquitectura porque le permitía desarrollar su pasión por el dibujo, y más allá de su trabajo profesional siguió creando en acuarela y pastel.

“Me enfocaba en representar el espacio arquitectónico, pero de repente me desviaba hacia otros dibujos. Me he caracterizado por hacer pescados, esto por culpa de mi hija Frida, que en cuarto de primaria le encargaron dibujar un animalito y yo le copié de internet un pescado; la maestra quedó maravillada y después me pidió un dibujo igual para ella. A la larga se me quedó como una compulsión dibujar todo tipo de pescados, que realmente me gustan mucho”.

A principios de 2020 presentó su primera exposición de dibujo llamada “El dibujo: Diferentes experiencias” en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Rutina especial en la UNAM

Durante 35 años impartió clases de diseño en la UNAM, haciendo hincapié en que los diseñadores y arquitectos no están peleados con la computadora, pero considera que el proceso creativo se desarrolla conectando el cerebro con la mano a través del dibujo.

“Durante ese tiempo impartí clases gratis de dibujo, incentivando a los estudiantes para que siguieran dibujando a mano porque ya todo lo hacían por computadora. Yo considero que eso era lo peor en la parte creativa. También he impartido conferencias sobre dibujo a mano para arquitectos y diseñadores, diciéndoles que es importante tener una libreta y dibujar a diario lo que sea para practicar”.

En su carrera profesional se desempeñó como director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y comparte que durante ese tiempo tuvo una rutina muy peculiar que le permitió seguir desarrollando el dibujo de manera libre.

“Entraba a trabajar a las nueve de la mañana, pero yo llegaba a las siete, cuando abría la cafetería, ahí me sentaba a tomar un café, fumar y dibujar; eran dos horas en las que sólo me concentraba en dibujar, sin hablar ni nada, era un momento muy importante de mi rutina porque me sirvió para estar conmigo mismo, y así estuve durante ocho años”.

A principios de 2020 presentó su primera exposición de dibujo llamada “El dibujo: Diferentes experiencias” en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, donde compartió más de 40 obras realizadas a lo largo de su vida.

“Creo que desde que somos niños todos dibujamos, sólo que hay quien no practica y no lo sigue. Yo dibujo todos los días, tengo mis libretas donde diario plasmo algo, como cosas de geometría, arquitectura, pescados, retratos, lo que veo, lo cotidiano, etcétera. Y por supuesto sigo dibujando pescados, que después de dibujarlos me gusta pasarles pintura en acuarela”.

También presentó su libro “El códice de los apegos”, donde plasma aquellas cosas a las que les tiene mucho apego, como un cenicero, su disco de Led Zeppelin, el tarot, sillas, el control de la TV, bebidas, un Ipad, sus tintas, su reloj, la televisión de su baño, entre otras.

“Este libro es un diario hecho códice, al que he llamado de los apegos, y en él plasmo lo que no me voy a llevar cuando me muera, pero que en vida son muy importantes para mí”.

Actualmente su obra está disponible en el espacio OX Oficina de Arte, donde Octavio Jiménez le abrió las puertas para presentar su talento y labor como dibujante. Y entre su obra hay diversos dibujos, específicamente pescados, y una serie de obras que conforman un semanario y cada día representa algo.

“El maestro me mostró su obra, charlamos y salió la idea del semanario, que son siete obras que representan los días de lunes a domingo, en las que vemos la imagen con títulos muy peculiares; y realmente me parece interesante cómo trasladó estas libretas que son sus diarios. El maestro tiene algo que además de ser un gran arquitecto tiene una carrera de filosofía que no estudió, pero a lo largo de la vida se ha convertido en un gran filósofo, porque con una pequeña frase te lleva a toda una idea. Además, admirar su obra es verdaderamente relajante”, dijo Octavio Jiménez, artista y promotor artístico en OX Oficina de Arte.

La obra del maestro está a la venta en este espacio, y para 2024 prepara una próxima exposición, con la finalidad de seguir compartiendo su arte y su labor, además de invitar a todas las personas a dibujar y tomarse el tiempo de reflexionar a través de esta práctica.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube