Inauguran la exposición "Corazón de un Artista" en Resiliente 

Como parte del cierre de cursos, la Fundación Corazón De Artista A.C., inauguró la exposición colectiva multidisciplinaria "El Corazón de un artista" en la galería de la Cafetería Resiliente, ubicada en el segundo piso del Cine Morelos. En esta muestra participan alumnos de pintura y artistas de distintas disciplinas que son reconocidos por su gran trayectoria.

Desde hace aproximadamente seis meses, los alumnos y alumnas de la clase de pintura, trabajaron en la realización de sus obras, que tienen como eje central el tema del corazón, visto desde sus propias ideas, sentimientos y creatividad.

Héctor Terrazas donó la obra "Soledad" para la rifa anual. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Esta exposición se ha planeado desde julio de este año, y los alumnos no se enfocaron únicamente en hacer este trabajo, sino por ratos alternaron con otros ejercicios que hacen en la escuela y que se van a exponer allá. Entre los alumnos y alumnas, tenemos niños, jóvenes y adultos, el más pequeño tiene cinco años, y de ahí varía mucho", expresó Haydeé Ruiz, directora de la Fundación Corazón de Artista A.C.

Asimismo, se invitó a artistas ya con trayectoria, para conjuntar las obras, brindarle al espectador una muestra del talento que hay en Morelos, y sobre todo, dar la oportunidad a los alumnos de compartir muros con artistas con trayectoria.

Obras de Lorenza Delgado e Iza Mendoza . / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





"Es una emoción enorme ver sus obras en la galería, porque justamente se trata del crecimiento que tienen los alumnos, los vemos llegar y hacer trazos básicos, y de ahí convertirse en personas diferentes que aprenden a apreciar el mundo y a expresar sus sentimientos a través del arte".

Los expositores son: Aurora Gómez, David Sánchez, Fernando Soto, Isabel Sánchez, Iza Mendoza, Lorenza Delgado, Magdalena Alejandre, Mar Ortega, Robert Sven, Tared Bertotti, Adrián Peña, Ariel Terrazas, Cindy Núñez, Constanza Ugalde, Cybelle Rancaño, Edilberto Ocampo, Emiliano Ruiz, Erandy Terrazas, Flavio Ruiz, Héctor Terrazas, Lía Castañeda, Matías Campos y Rodrigo Ugalde.





Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





"El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio de los animales, es un órgano muscular hueco de paredes gruesas que funcionan como una bomba impulsando sangre para distribuirla por todo el cuerpo. Si el corazón es hueco ¿Será verdad que no contiene nada? ¿Porqué solemos decir te llevo en mi corazón? El corazón late con vida propia y no, no está hueco. En esta exposición encontraremos los más grandes sentimientos y descubriremos a través de diversas técnicas, cómo es el corazón de un artista, las manos de cada uno de ellos se convierten en herramientas para moldear, dibujar, pintar, capturar una pequeña muestra de lo que habita en cada corazón, desde un trazo básico hasta rituales ancestrales son los elementos que componen, lo que en boca de Anna Silvetti es '... la casita del alma...'. Los artistas nos abren puertas y ventanas para entrar en su corazón. Con esta exposición, artistas consagrados dan la bienvenida a nuevos integrantes que, sin duda, con el paso del tiempo, a través de sus obras vivirán en nuestro corazón", se puede leer en el texto de sala.





Obra de Magdalena Alejandre. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Durante la inauguración se contó con la participación especial Miguel Izquierdo, promotor cultural en Morelos, que reconoció el talento de los artistas y brindó unas palabras para alentar a los alumnos a seguir creando arte.

Haydeé Ruiz entregó reconocimientos a todos los participantes en esta importante exposición, y agradeció a los integrantes de la Cafetería Resiliente por darles el espacio, y así apoyar el talento y el arte en Morelos. La tarde, estuvo amenizada con la música del Dueto Blanca Flor, integrado por los talentosos músicos y artistas Mar Ortega y Francisco Ocampo.

Obra de Rodrigo Ugalde. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





Asimismo, se anunció la rifa anual, para recaudación de fondos que van directamente en apoyo a la fundación.

"Cada año la fundación se ha fijado una meta, que es obtener recursos para comprar material para el taller de pintura e instrumentos musicales, porque si bien es cierto que muchos niños y niñas tienen talento y ganas de aprender, muchas veces no cuentan con los recursos para adquirir sus propios instrumentos y herramientas; y lo que hacemos es buscar recursos para comprarlos y prestárselos".

En esta ocasión, la obra que se rodará fue donada por el artista Héctor Terrazas, la pieza se titula “Soledad”, y hace referencia a que no todo lo que vemos es lo que parece y que en la oscuridad también podemos encontrar cosas bellas, simplemente se trata de poner atención.

Los boletos de la rifa tienen un costo de 100 pesos y se pueden adquirir a través de las redes sociales de la fundación o al teléfono 7775239006. La rifa se realizará el 17 de diciembre a las 12:00 horas por Facebook Live.

La exposición "El corazón de un artista" permanecerá en la galería de Resiliente, hasta el 8 de enero de 2023, visítala de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Acerca de la fundación:

Con un sentido de responsabilidad social Fundación Corazón de Artista A.C. es una organización sin fines de lucro, tiene como finalidad principal crear, desarrollar y aplicar programas de enseñanza a partir de las bellas artes, para mejorar la calidad de vida no solo por el aprendizaje de alguna de ellas, sino por la apreciación de las mismas, dirigida a la población en general principalmente a niños y jóvenes, para que adquieran habilidades y desarrollen talentos.