INAH Morelos inaugura exposición de parteras tradicionales

En el Jardín Etnobotánico ubicado en Cuernavaca, el Centro INAH Morelos inauguró la exposición “Intercambio de saberes con Parteras Tradicionales”, la cual surge a través del proyecto “Casa de Saberes” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esta exposición, está dedicada a la difusión y reconocimiento propios de la labor de las Parteras Tradicionales, herederas de saberes ancestrales.

Las parteras tradicionales son líderes naturales, reconocidas y aceptadas por su comunidad, se encagan por vocación o tradición de atender el embarazo, parto, puerperio y al recién nacido, así como de otros procesos de salud y enfermedad.

Durante la ceremonia de inauguración estuvieron presentes, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, director del Centro INAH Morelos; el antropólogo y doctor Roberto Campos; el doctor e investigador Paul Hersch Martínez, responsable del proyecto Casa de Saberes Conacyt; la bióloga Margarita Avilés; la bióloga Lizandra Salazar; la bióloga Edith Antonio Olea; el licenciado Jorge Reyes; la antropóloga Elba Stephens y las parteras Carmen Quevedo y Sofía Ortega, quienes cuentan con una importante trayectoria en Morelos

Al lugar asistieron parteras procedentes de diversas partes del estado de Morelos junto a sus familiares, amigos y público en general.

Para dar la bienvenida a los presentes, Elba Stephens dirigió unas palabras reconociendo la importante labor que realizan las parteras. Además recalcó el valor de estas mujeres, que sin duda han sido fundamentales en la historia de la humanidad.

“Son ustedes las parteras tradicionales las que nos hacen volver a nuestras raíces e identidad, y sentirnos orgullosos de sus seres ancestrales tan actuales y familiares para todos nosotros que incluso los sentimos propios, como parte de nuestra cultura. Cartas vivientes que no deben de extinguirse, ya que somos muchos los que las apreciamos y valoramos su trabajo”, expresó Elba Stephens.

Cabe destacar que desde 1990, las parteras tradicionales de Morelos han participado en diversas actividades de investigación, conservación y difusión en el Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional.

El antropólogo Víctor Hugo Valencia, comentó que conoce el proyecto desde finales de los años noventa y reconoció que hacer este trabajo como lo están realizando desde hace muchos años es un orgullo, porque representa un vínculo comunitario con este jardín.

“Ustedes como parteras, tienen otro papel vinculado con la planta, y su trabajo en las comunidades es muy importante, porque significa el traer vida”, destacó Víctor Hugo Valencia.

Durante su intervención, la bióloga Margarita Avilés, destacó que este proyecto ha sido muy enriquecedor, porque viene acompañado por la esencia de las parteras y los curanderos, y la parte institucional con un gran equipo de personas, que se unen para contribuir a la sociedad y sin duda, esta vinculación de institución con la comunidad es muy importante.

Asimismo, destacó que esta exposición surgió a raíz del proyecto del doctor Paul Hersch y con el apoyo del doctor Miguel Morayta, y que se fue trabajando con las ideas de las parteras que se fueron estructurando, para tener diferentes opiniones y maneras de ver.

Por su parte, el doctor Roberto Campos mencionó la importancia de reconocer la labor de las parteras, y de mantenerse unidas para lograr este reconocimiento por parte de las autoridades de salud principalmente.

“El trabajo de las parteras sigue siendo muy importante en nuestro país, lamentablemente el sector salud las ha hecho de menos, pero tenemos que luchar en contra de eso, porque partos normales y partos sin complicaciones, son los que ustedes atienden; y su labor en la atención primaria es fundamental, en ese sentido mi corazón está con ustedes”, dijo Roberto Campos.

Cabe destacar que en el Jardín Etnobotánico se realizan reuniones, conferencias, talleres, caminatas botánicas, encuentros, visitas guiadas, intercambio y donación de plantas. Y durante la pandemia, estas actividades tuvieron continuidad a través de reuniones virtuales.

La bióloga Lizandra Salazar detalló que en ese sentido, el jardín se nutre a través de la donación de plantas y semillas mediante el proyecto de propagación de plantas medicinales. Y las parteras agradecieron a la bióloga Margarita Avilés por compartirles su sabiduría sobre las plantas y herbolaria, y la forma de cultivarlas para compartirlas en sus comunidades y con su gente.

La partera Carmen Quevedo que cuenta con más de 50 años como partera, compartió lo que significa el trabajo de las parteras y aseguró que esta gran labor de traer vida al mundo, continuará por mucho tiempo más, pues aún hay muchas generaciones que están interesadas en aprender del tema

“El trabajo de las parteras siempre ha sido cuidar, hacer prevalecer ese bebé que está en el vientre desde el inicio, hasta el feliz nacimiento, debe ser así, no podemos hacernos a un lado , porque el creador no hizo con amor, y por ese amor seguimos luchando y subsistimos desde hace más de dos mil años. No nos vamos a acabar, vendrán las hijas, las nietas y todas las que siguen, pero siempre hay que trabajar con honestidad y amor al ser humano”, comentó Carmen Quevedo.

El corte del listón estuvo a cargo de Carmen Quevedo y Sofía Ortega, en representación de todas la parteras, que de acuerdo con la información otorgada por Sofía Ortega en Morelos son alrededor de 300 a 400 mujeres dedicadas a la partería, desafortunadamente algunas han fallecido, pero siguen luchando por que se valore y reconozca su importante labor.

Al recorrer la exposición, podemos ver algunas fotografías de mujeres realizando su

labor, preparándose profesionalmente, algunas de los encuentros y charlas que han realizado, y de las plantas que cultivan y recolectan para su trabajo. También, se puede ver los utensilios que ocupan para su labor, y artículos representativos de la partería.

La exposición “Intercambio de saberes con Parteras Tradicionales” estará abierta al público hasta el 22 de abril, y se puede visitar en un horario de 9:00 a 16:00 horas en el Jardín Etnobotánico ubicado en calle Mariano Matamoros No. 14 en Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos.

A partir de la exposición se realizarán distintas mesas de trabajo con las parteras, para seguir intercambiando saberes y compartiendo la sabiduría de estas mujeres con el público en general.









