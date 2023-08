Gobierno abandona las artes y la cultura

El estado de Morelos cuenta con dos escuelas públicas de arte con alto nivel: el Centro Morelense de las Artes y la Facultad de Artes de la UAEM, pese a ello el sector cultural va en declive por la falta de oportunidades, apoyo y el desaire que se le ha dado en las distintas administraciones gubernamentales, especialmente en la actual, con la fusión de las secretarías de Turismo y Cultura.

En comparación con el sexenio anterior, desde inicios del actual gobierno se eliminaron diversos programas importantes, como los Domingos Infantiles, que reunían a familias enteras en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda; los Sábados Culturales en la Plaza de Armas de Cuernavaca y los Martes de Teatro, que en los primeros años de este sexenio continuaron realizándose pero de manera muy esporádica.

Con los recortes presupuestales se quitaron apoyos al Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta y el Festival Internacional de Cabaret Morelos (FICMO), que este último en sus primeras ediciones fue gratuito, y desde hace dos años se ha realizado de forma independiente y con un costo para el público.

Además del cierre del Centro Cultural El Amate y la Galería La Barranca, ubicados en el Parque Barranca Chapultepec, que en la administración anterior albergaron muestras de cine, teatro, conciertos, talleres literarios y de artes plásticas, así como exposiciones de ciencia y arte.

En el gobierno de Cuauhtémoc Blanco se ha dado énfasis a la identidad cultural morelense como plataforma turística y de desarrollo social. En este sentido se ha volcado la mirada hacia la cocina tradicional, arte popular y saberes ancestrales.

Esto con encuentros de cocineras y el programa los Tlecuiles de Morelos, así como la tradicional Pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) y la tienda artesanal y de diseño que se ubica en este museo. Así como la participación de artesanos y artesanas con expoventa en distintos eventos a nivel local y nacional.

Pero no todos los sectores relacionados a la difusión de los saberes y culturas populares han sido cubiertos: “Hay muchas demandas de los pueblos que no son atendidas, están ahí en el cajón y sólo nos dicen que cuando haya presupuesto, tenemos ya dos años con las mismas peticiones y no hay presupuesto para cultura, para nuestras necesidades y problemáticas a resolver. Presentamos iniciativas para impulsar el trabajo tradicional de los pueblos, cosas que son sagradas y que cuestan. Nos hacen sentir limosneros y no lo somos, tenemos que recurrir a nuestras instancias, pero está pasando algo, nosotros tenemos que hacer las políticas públicas y los planes de gobierno con ellos, ser partícipes y no observadores, para mí ahí está la cuestión".

"En el artículo 20 de la Ley de Cultura dice que nosotros tendremos que recibir el apoyo para poder expresar valorar, difundir, profundizar, aprender y capacitar a los jóvenes para que esto no se pierda, pero no hay apoyo”, expresó Martha Solé Valois, Nanantzin, dirigente del Consejo Superior indígena del Señorío de Cuauhnáhuac.

Indolencia

Por la situación actual y pese al trabajo y gestión que se realiza, artistas, creadores y promotores culturales han sido excluidos de esta administración y han tenido que buscar alternativas para trabajar de forma independiente, pues están cansados de la negativa y falta de presupuesto.

Mariana Barreda, promotora cultural de Cuautla, expresó: “Hay un gran abandono por parte de las autoridades, realmente no hay interés porque quienes nos dedicamos a esto sabemos que no hay apoyos, no hay recursos, dentro de sus presupuestos no consideran a la cultura como parte primordial”.

Destacó que está comprobado que en los países donde se impulsan la cultura y las artes se vuelven espacios libres de violencia, por lo cual considera que el abandono que existe en esta área se muestra no solo en el municipio, sino a nivel estatal y federal, toda vez que la violencia ha crecido en los últimos años.

Lamentó que actualmente no haya programas culturales para impulsar a los artistas locales tanto en los municipios como en el estado, y eso ha provocado que muchos decidan dejar sus actividades y buscar alternativas para subsistir.

Por su parte, Óscar González, promotor cultural de Tepalcingo y Axochiapan, señaló que es triste el abandono que han sufrido artistas en la región, ya que desde esta administración el sector ha quedado en el olvido.

“Es triste ver cómo en los últimos años la cultura, los artistas y artesanos están quedando en el abandono, sin proyectos, sin recursos y quienes están al frente de los municipios de las áreas de cultura no saben hacer proyectos que permitan bajar recursos y con ello impulsar a todo este sector”, detalló.

Algunos aciertos

El tradicional Festival Miquixtli es uno de los más importantes y que se han preservado a lo largo de los años y las distintas administraciones, ya que es uno de los más concurridos y queridos por el público morelense y sus visitantes.

Generalmente, este importante festival concentraba sus actividades principales en el Centro Cultural Jardín Borda, con otras sedes en el mismo Centro de Cuernavaca; y en esta administración, para la edición 29 del Festival Miquixtli en 2022 sus sedes se expandieron hacia el Centro Cultural Teopanzolco y la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, lo que permitió un mayor número de visitas, que acuerdo con el último informe de gobierno, fueron 150 mil personas, que en comparación al sexenio anterior, prácticamente se triplicó.

Entre los aciertos de la administración de Cuauhtémoc Blanco, con la gestión de Julieta Goldzweig Cornejo como titular de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, ha sido la constante programación del Centro Cultural Teopanzolco para el público en general con los programas de Yoga, Cinema Teopanzolco y la apertura al talento morelense.

Asimismo, la programación del Cine Morelos que se ha fortalecido en el último año, con la inclusión de nuevos ciclos en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; el ciclo para el adulto mayor y las matinées dominicales, que se realizan al menos dos veces al mes.

Y por supuesto, la atención especial a públicos específicos con las diversas actividades en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Los Chocolates, que abona al fortalecimiento del sector cultural, mediante la creación y formación de públicos activos con propuestas de base comunitaria. De acuerdo al informe, el año pasado se atendieron a 637 niñas y niños menores de 12 años, a 178 adolescentes mujeres y hombres de 13 a 17 años y 789 jóvenes mujeres y hombres de 18 a 29 años.

