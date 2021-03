Función especial de "Chico conoce chica"

Celebrando el Día Mundial del Teatro, se presentará una función especial de la puesta en escena Chico conoce chica en formato virtual el próximo 27 de marzo a las 20:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster Live.

Después del éxito obtenido, repetirán función de esta increíble y divertida obra protagonizada por Paola Arrioja, Jerry Velázquez, Alejandro de Hoyos y Luz Aldán, quienes nos contarán la historia de amor de cuatro personajes muy peculiares.

Esta historia de Adriana Pelusi nos habla del amor perdido, el nuevo amor y los reencuentros. La trama es contada por Jorge, Lucía, Sara y Alejandro cuatro personajes, cuyas vidas se entrelazan y tienen un sinfín de incógnitas por descubrir ¿Cómo llega el amor?, ¿por qué termina?, ¿para qué enamorarse? y ¿cómo entrarle sin perder el buen humor? a través de una divertida exploración sobre las relaciones amorosas, para recordarnos que amar es de valientes o de tontos.

En entrevista, los actores nos hablan sobre sus personajes.

Jerry Velázquez: "interpreto a Jorge, un chico que cree en el destino, que nada es casualidad. Además disfruta de sus relaciones y que duren lo que tengan que durar y verlo como algo hermoso".

Luz Aldán: "mi personaje es Sara, una chica súper romántica, enamorada del amor que confía en que llegará su príncipe azul, salió de una relación dolorosa y lleva un año soltera, pero siempre con la ilusión de que ya llegará el amor de su vida

Paola Arrioja: "soy Lucía, una chica un poco controladora que tiene ideas de cómo deben suceder las cosas y de cómo se comporta ella, es un poco obsesiva de alguna manera. Cuando arranca la obra, presenciamos su truene de una relación de mucho tiempo y en el camino vamos descubriendo que esas ideas fijas que se había construido de yo soy así, de pronto dejan de funcionarle para poder conectar con alguien y se da cuenta que debe cambiar un poco para vivir una relación con alguien que le mueve el corazón".

Alejandro de Hoyos: "Alejandro es un chavo que ha entrado y salido de varias relaciones en donde ha echado toda la carne al asador y por alguna razón u otra no han funcionado; pero no por eso deja de intentar las cosas, y a lo largo de la obra descubre que quizás el amor estaba donde menos lo esperaba. Y se recuerda y nos recuerda que hay que darse una oportunidad".

La obra montada anteriormente en 2016 regresó a escena con nuevo elenco mediante la dirección de Rina Rajlevsky, una impecable escenografía de Sergio Villegas y la iluminación de Pepé Valdés. Durante la pandemia, han realizado funciones virtuales y una pequeña temporada presencial cuando el semáforo epiddmiológico lo permitió. Ahora retoman la función virtual, gracias al éxito que han obtenido.

"La obra y el tema son tan universales que puedes identificarte con todos o con algunas situaciones específicas y siendo una obra de teatro de comedia que mejor que hacer catarsis a través de la risa", dijo Alejandro de Hoyos.

Asimismo, los actores han recibido muy buenos comentarios por parte del público, quienes se ven reflejados en la historia y los personajes, y que sin duda disfrutan de la trama de una forma divertida.

"La gente sale hablando de sus propias experiencias, la obra les trae ciertos recuerdos y genera una conversación sobre ti mismo, eso es algo que hace que el teatro sea mágico", comentó Jerry Velázquez.

Asimismo, Alejandro agregó, "lo que descubrí cuando estrenamos esta temporada presencial en medio del caos que estamos viviendo, fue que el público estaba muy deseoso de volver al teatro, sentarse una hora y media para que le cuenten una historia, reírse de su propia tragedia a través de la tragedia de los personajes".

Para los actores fue una buena experiencia poder conectar con el público a través del teatro virtual.

"En un punto fue diferente porque se creó un híbrido teatro televisión, cuando grabamos corrió la obra como un ensayo general, no fue tan distante de los ensayos que hacemos sin público, y tuvimos la fortuna de contar con la dirección de Ana Lorena Pérez Ríos una excelente directora de televisión y se logró un trabajo muy interesante porque tienes esta amplitud del teatro. Por lo general las obras se grababan para tener un registro y no estaba pensado para que la gente las viera en su casa, pero en esta modalidad tenemos la oportunidad de no perder la esencia del teatro y estar cerca de los actores, porque hay tomas que nos acercan más a las sensaciones del personaje, algo que no se logra ni en el teatro, ha sido una gran experiencia", mencionó Luz Aldán.

Conéct@te:

Alejandro de Hoyos: @alexdehoyos

Paola Arrioja: @paolaarrioja

Jerry Velázquez: @jerryvelazquez

Luz Aldán: @luzaldan