Mary Montes de Oca no ha parado de crear

Mary Montes de Oca es una mujer morelense talentosa y apasionada en el arte pues la creatividad siempre ha sido su mejor aliada se ha desempeñado como escritora, pintora y carpintera; además de crear plataformas virtuales para impulsar a otras mujeres a salir adelante y lograr sus metas.

Entre algunas de sus obras, destaca el libro Rayo de luna y el lobo el cual tiene el objetivo de visibilizar la enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico, que la autora ha vivido con una de sus hijas.

Rayo de Luna y el Lobo es un cuento de niños, sus ilustraciones denotan la aventura de Rayo de Luna. Sin embargo, también abraza una historia de amor y valor, una historia real escrita con el dolor de una madre que sufre por los síntomas que destrozan a su hija.

"En mi sangre traigo la escritura, ya que mi abuelo me dejó una enseñanza visual pues él escribió varios libros y poesías. El libro 'Rayo de luna y el lobo' es mi primer proyecto formal, aunque toda mi vida he escrito poemas y otras cosas. Decidí publicar este cuento por lo valioso que es para mí y porque sentí la necesidad de visibilizar la enfermedad Lupus Eritematoso Sistémico, ya que al recibir el diagnóstico de mi hija me encontré con muchos tabúes, me llevo horas de leer sobre el tema, platicar con otras personas que padecen esta enfermedad y sobre todo muchas preguntas y pláticas con médicos para poder entender lo que estaba pasando con mi pequeña", expresó Mary Montes de Oca.

La pequeña convertida en Rayo de Luna empieza su camino tropezando con un lobo que representa al lupus, la pequeña lo increpa cara a cara en varias ocasiones y le confirma que ella no es candidata a tener miedo ante sus voraces fauces, continúa contando los días, mirando los estragos que el lobo hace con su cuerpo. Rayo de Luna siente que sus huesos le duelen como si hubiera corrido al Everest. Siente que en su rostro salen volando mariposas que le dejan rastros de ardor en la piel,pero un día sale airosa de esta enfermedad.

"Rayo de Luna y el Lobo es un cuento infantil y mi hija el personaje principal, una joven que se enfrenta a este padecimiento, pero nos demuestra que es posible salir adelante en situaciones adversas como lo es una enfermedad autoinmune. A través de la historia con personajes ficticios que simbolizan padecimientos y miedos. Rayo de luna nos da una lección de vida, donde nos demuestra que la única persona que puede hacernos competencia somos nosotros mismos".

Cabe destacar que además de aportar con una gran historia, nos proporciona el nombre de múltiples instituciones que se enfocan en apoyar a personas con Lupus en diferentes partes del mundo.

Sin duda, este libro fue un regalo de Mary a su hija como un efecto de la resiliencia que tiene y agradecimiento por la resistencia y amor a la vida que siempre ha mostrado la pequeña, sin duda, ella fue su mayor motivo para contar esta historia en forma de cuento y compartirla con otras madres y padres de familia que pudieran estar pasando por lo mismo, o con aquellas personas que simplemente quieran conocer esta grandiosa historia.

Mary Montes ha seguido trabajando en otras obras literarias, y durante la pandemia escribió el libro Resiliencia del corazón que espera presentar próximamente.

"Han sido momentos difíciles y en medio de esta situación, decidí escribir este libro en el se plasman diferentes vivencias, muchas con tintes poéticos y durante la pandemia, los temas principales son machismo, dolor, religión y la experiencia de vivir la nueva normalidad a causa del Covid-19, y justamente es lo que abordo en el libro".

Mary Montes de Oca cuenta con un blog propio en Facebook llamado Maryhadita donde comparte sus distintos talentos para brindar consejos y motivar a otras mujeres. Administra un grupo de mujeres para impulsar el crecimiento y desarrollo de cada una y es colaboradora en un programa de TV local.

"Soy una mujer apasionada por la vida, tengo fibromialgia, soy mamá de una chica con lupus, una chica con fibromialgia y un chico con trastorno represivo. No soy una mujer común y corriente, más bien todo lo contrario, no me gustan las rosas, ni los ramos de flores, me gustan las plantas en maceta, no me gustan los chocolates me gustan los dulces ácidos y picantes, tomo el café sin azúcar y siempre cargo golosinas en mi bolso. No tengo título, ni licenciatura que presumir sólo soy una mujer llena de sueños, fantasiosa, rara, a veces vivo en mi propio mundo y disfruto cada día en la medida de lo posible, trato de ver el lado bueno de las cosas, el estrés es mi segundo nombre y me gusta planear todo, no me gusta improvisar, me encantan los abrazos y amo a Dios con todo mi corazón", es así como se describe a sí misma.

Mary se caracteriza por inspirar buena vibra y ser muy alegre, sin embargo, hubo momentos en su vida que fueron muy amargos.

"Antes era una mujer triste, frustrada, sin sueños, sin razones para vivir, durante mi infancia sufrí diferentes tipos de maltratos que marcaron mi vida y me perdí en la depresión. Al paso de los años, era lo que los demás querían que fuera caí en depresión y tuve varios intentos de suicidio. Quise cambiar las cosas, cambiar a las personas, pero la única que tenía que cambiar era yo y así fue".

Con una gran historia de vida, Mary ha abierto su corazón y ha alzado su voz para compartir su sentir e ideas a través de la escritura.

El próximo 26 de marzo, realizará una presentación especial del libro Rayo de Luna y el Lobo a través de su página de Facebook Maryhadita a las 19:00 horas.