Festival Barroquísimo 2021 se llevará a cabo en Morelos

Por tercer año consecutivo, se realizará en Morelos el Festival Internacional de Música Antigua Barroquísimo 2021, del 4 al 14 de noviembre presentando diversos conciertos con talento local, nacional e internacional en distintas sedes. Asimismo, tienen programadas actividades académicas como clases magistrales y una conferencia.

"Será la tercera edición del festival, el año pasado si se pudo hacer, pero fue de manera virtual porque el acceso a los espacios estaba restringido. Y este año lo que buscamos es contribuir al restablecimiento de los espectáculos presenciales que son muy importantes para el público y para los artistas", expresó Raúl Moncada, clavicinista y director del festival.

Este festival cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), de la Secretaría de Cultura a nivel federal, y de la iniciativa privada con la gestión de la Fundación Fernando Cue Gómez A. C., que ha sido participe y promotora del festival desde la primera edición.

"Recibimos el apoyo de Profest, pero también es posible gracias a la unión de muchas fuerzas, como en la iniciativa privada con la Fundación Fernando Cue Gómez A.C. que nos ha apoyado desde la primera edición, pero desde la segunda, ha sido de una manera más directa".

Uno de los principales propósitos del Festival Internacional de Música Antigua Barroquísimo 2021, es llevar este tipo de espectáculos a recintos culturales de gran importancia, pero también hacerlo en lugares donde no es tan común, pues consideran que es muy importante dar acceso a todo tipo de público.

"El Festival busca fomentar el acceso a los derechos culturales de todos los sectores, presentando un tipo de manifestación artística aún no muy frecuente en el estado de Morelos", destacó Fernando Cué González, presidente de la Fundación Fernando Cué Gómez A.C.

El festival ofrecerá nueve conciertos, así como actividades académicas. Estos conciertos se realizarán en la Sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, en la Parroquia de San Miguel Arcángel de Acapatzingo, en el Monasterio Benedictino de Ahuatepec y en la Capilla de San Jerónimo de Tlaltenango, en Cuernavaca, así como en el Centro Cultural Jorge Cázares Campos en Tehuixtla, en la Ex-Hacienda de Temixco y en la Parroquia de San Juan Bautista en Huitzilac. Las actividades académicas se llevarán a cabo en el Museo Güelu en Cuernavaca.

Los conciertos serán interpretados de manera históricamente informada y en instrumentos de época por artistas locales, nacionales e internacionales que cuentan con una sólida trayectoria en el área.

"Los conciertos cuentan con un panorama amplio dentro de la música de cámara", destacó Raúl Moncada.

Cabe destacar que los conciertos serán grabados y publicados en las redes sociales de la fundación.

"Es un sistema que ya se tiene que incorporar a las actividades culturales, porque es parte de la cotidianidad del arte y la vida", comentó Fernando Cue González.

Calendario

4 de noviembre

"Después del Barroco, antes del clasismo" de Novum Antiqua Musica en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda

17:00 horas

5 de noviembre

"Sonatas para Viola da Gamba y Clave de J. S. Bach"

Mario Salinas (gambista) y Raúl Moncada (clavecinista)

Ex Hacienda de Temixco

18:00 horas

6 de noviembre

"Toccatas de J. S. Bach"

Raúl Moncada

Monasterio Benedictino de Ahuatepec

17:00 horas

7 de noviembre

"Sarao Huasteco"

Los tonos humanos (Puebla)

Parroquia de San Miguel Arcángel

20:00 horas

10 de noviembre

Concierto Internacional

"Pianto Barocco"

Gabriel Díaz / contratenor (España)

Raúl Moncada / Clavecín

Parroquia San Miguel Arcángel (Acapantzingo)

20:00 horas

11 de noviembre

"Essercizzi Music Der Getreue Musik-Mesiter"

Trío Barroco

Centro Cultural Jorge Cázares Campos (Tehuixtla)

18:00 horas

12 de noviembre

"Portos"

Ditirambo (Toluca)

Parroquia de San Juan Bautista (Huitzilac)

18:00 horas

13 de noviembre

"Invenciones y sinfonías de J. S. Bach"

Raúl Moncada

Capilla de San Jerónimo (Tlaltenango)

18:00 horas

14 de noviembre

"Opus Handel"

Gabriel Díaz (España)

Elisa Avalos (Puebla)

Novum Antiqua Musica

Capilla de San Jerónimo (Tlaltenango)

12:00 horas

Cortesía | Magali Gasca

Actividades Académicas

Sede: Museo Güelu

Clases Magistrales:

8 de noviembre: Instrumentos de teclado /Raúl Moncada

9 de noviembre: Gabriel Díaz

10 de noviembre: Flauta traversera /Vincet Touzet

Conferencia

9 de noviembre 17:00 horas

"La voz antigua. Repertorio, técnica y características generales"

Ponente: Gabriel Díaz





Cabe destacar los conciertos serán gratuitos con un aforo limitado y se contará con las medidas de higiene, para la seguridad de los artistas y el público, con el objetivo de brindar un concierto disfrutable para todos.

Para los conciertos que se realicen en la Parroquia San Miguel Arcángel de Acapantzingo y en la Capilla de San Jerónimo en Tlaltenango, se contará con un boletaje, para el control del acceso.

"Los boletos se pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, realmente son limitados y no podemos realizar reservaciones, ya que la mayoría de los boletos serán repartidos por los sacerdotes porque invitarán a los feligreses", detalló Fernando Cue González.

El festival cuenta con una amplia gama de músicos de gran calidad para brindar una variedad muy interesante al público. Además, en esta ocasión se contará con la presencia internacional del reconocido contratenor español Gabriel Díaz, quien ofrecerá conciertos, clases magistrales y una conferencia.

"El objetivo del festival ha sido dar espacios a los músicos locales, nacionales e internacionales. Que el artista pueda tener trabajo cuidando la calidad de los conciertos que queremos mostrar al público", dijo Raúl Moncada.

Los interesados en asistir a las clases magistrales y a la conferencia, deberán escribir a las redes sociales.

Finalmente, destacaron que es importante que a la gente se interese, y aunque la participación no es igual a como era antes de la pandemia, es fundamental empezar a reactivar la cultura poco a poco, y llegar a todos los públicos, no sólo a quienes gusten de este tipo de música, si no en general a todos, para formar nuevos públicos.

Conéct@te:

Facebook: /museoguelu