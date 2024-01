Con solo seis años, Emilio realiza su primera exposición de pintura

Emilio López Osorio, de seis años, inauguró su primera exposición pictórica "Sólo por él... Por Guasayamín", en la galería de la Casona Spencer, donde comparte su talento y amor por la pintura.

La exposición se integra de aproximadamente 30 obras de pintura, que, a través de un gran colorido, muestran sus sentimientos, ideas y pensamientos, pues asegura que al momento de pintar sólo se deja llevar por el pincel y la pintura.

"A mí sólo me gusta la pintura por Guayasamín. Sólo quería pintar por él. Yo no pienso... sólo pintar. Pintar... sólo pintar. Yo no quiero ir a una escuela de pintura, yo sólo quiero pintar", son las palabras de Emilio López Osorio, plasmadas en el texto de sala de la exposición.

El título de esta exposición y la inspiración de Emilio surge a partir de la obra del pintor y dibujante ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, pues desde que vio su trabajo por primera vez quedó fascinado y ha sido parte de su inspiración.

Durante más de un año, Emilio ha asistido cada lunes al taller y estudio del artista plástico Alejandro Vélez, que como maestro ha guiado al pequeño en este camino de las artes.

El pequeño Emilio, acompañado de sus padres, corta el listón inaugural de la exposición. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca / El pequeño Emilio, acompañado de sus padres, corta el listón inaugural de la exposición. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Él manifestó que quiere una carrera de artista en el futuro. Y más que un maestro he sido un facilitador en su formación. Emilio ha dado muestra de tener decisión, porque los niños hacen un garabato y se aburren, pero él todos los lunes va al estudio y es muy comprometido. Como artista plástico me da mucho gusto ver a un niño que realmente tiene interés ", expresó Alejandro Vélez, artista plástico.

Durante la inauguración, Emilio estuvo acompañado de sus papás, el artista Alejandro Vélez, amigos, familiares y público que acudieron para admirar su obra.

"Gracias a la Casona Spencer por recibirnos y aceptar la propuesta de este novel artista y permitirnos tener esta experiencia. Estamos muy honrados de que acompañen a Emilio y a nosotros, sus padres; somos muy afortunados de tener este hijo maravilloso", mencionó Nacho López, papá de Emilio, maestro y director de Teatro.

Previo al corte de listón inaugural, Alejandro Vélez dedicó emotivas palabras para el niño.

La exposición se exhibe en la Casona Spencer hasta el 28 de enero. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Agradezco a mi amigo Emilio que me dio el título de maestro, he sido un facilitador de elementos para su desarrollo artístico. Desde el primer momento demostró actitud y decisión al empezar a hacer su boceto, escoger sus colores y hacer las combinaciones para su obra. El resultado lo van a disfrutar admirando sus obras".

Emilio López Osorio inauguró su primera exposición con el corte de listón y, junto a algunos amigos, recorrió las obras divirtiéndose y disfrutando el momento. Asimismo, los asistentes admiraron las diversas piezas de arte, quedando fascinados por el talento y determinación del pequeño gran artista.

Entre sus obras destacan un retrato dedicado a su papá, pinturas inspiradas en la naturaleza y los animales. Y por supuesto, sus trazos precisos y coloridas combinaciones.

La exposición "Sólo por él... Por Guayasamín" permanecerá abierta hasta el 28 de enero. Visítala en la Casona Spencer de 11:00 a 18:00 horas, entrada gratuita.