Estudiantes de cine realizan su primer cortometraje 'Oro parece'

Los alumnos del Diplomado en Creación Cinematográfica, que ofrece el Centro de Estudios e Investigación Cinematográfica (CEIC), realizaron su primer cortometraje llamado "Oro parece", un proyecto del género de suspenso-terror.

El guion fue escrito por el actor Luis Cuesta en 2020, en plena pandemia. A través de sus personajes Raúl y Ente, la historia nos muestra el tema de que no todo es lo que parece, y que realmente las apariencias engañan.

"El guion fue escrito en pandemia, un tiempo donde todos teníamos un montón de sentimientos encontrados, muy vulnerables, incómodos, con miedos. Y quise abordar el tema de que no terminamos de conocer a las personas, a veces las apariencias engañan, y la primera impresión no siempre es la correcta, a veces se muestra algo que no corresponde realmente con lo que somos", expresó Luis Cuesta, actor y guionista.

Para este proyecto, los alumnos del diplomado trabajaron en conjunto desempeñando cada uno un rol específico.

Estudiantes del Centro de Estudios e Investigación Cinematográfica graban un cortometraje. / Cortesía / Luis Cuesta

Conoce más sobre los personajes de "Oro parece"

El cortometraje tiene dos personajes, el protagonista que es Raúl (Luis Cuesta), quien aparentemente es un chico de bien, trabajador, enfocado en cumplir con sus tareas.

El otro personaje es El Ente (Leonardo Tavju), quien tiene una función muy importante, ya que es la razón por la cual Raúl muestra realmente quien es.

"Me toca interpretar a Raúl, un personaje profundo, pues en su vida no muestra quién es realmente, guarda un secreto que nadie sabe, pero aun así vive su vida tranquilamente, enfocado en sus deberes, hasta que aparece un motivo por el cual debe mostrarse tal y como es, enseñar lo que lleva en su interior".

Asimismo, Luis Cuesta agregó que la realización de este proyecto, ha sido un trabajo muy enriquecedor en equipo, además de que contaron con todo el apoyo de los profesores Fernando Ganem y Milton Guisa, quienes guiaron y aconsejaron a todo el equipo durante la filmación. Y también agradecieron al profesor Axel Sosa, quien hizo el rol de Behind the scenes (tras las cámaras).

Después de cuatro años de haber escrito este guion y ante tantas cosas que han sucedido desde aquel momento de pandemia, para Luis Cuesta es muy satisfactorio poder plasmar esta historia en un audiovisual, en ese acompañamiento con sus colegas del diplomado.

"Es un gusto poder llevarlo a la pantalla, el guion llevaba cuatro años esperando, y hasta ahora tuve la oportunidad de filmarlo, pusimos mucho entusiasmo en el proyecto, todo el crew estaba bien comprometido, y la pasamos muy bien en el rodaje, tuvimos muy buena vibra".

Finalmente, mencionó que esperan presentarlo próximamente ante el público para dar muestra de su talento y todo lo aprendido en este curso.