Eladio Guerra presenta su primera exposición en grande

"Cuando pinto me desconecto, fluyo muy natural, consciente, pero inconsciente", dice el artista mexicano Eladio Guerra, quien presentará su primera exposición en México durante la cuarta edición de la Feria de arte BADA México, del 8 al 11 de febrero en el Jardín del Restaurante de Campo Marte, en la Ciudad de México.

La pintura siempre ha estado presente en la vida de Eladio, quien ahora podrá compartir su obra con decenas de personas en un espacio dedicado a artistas consagrados y emergentes.

Para Eladio su formación en las artes se dio de forma natural, sin ningún tipo de clases formales, pues desde pequeño tuvo la oportunidad de desarrollar su creatividad y talento.

➡️ Noticias útiles en canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Únete!

"Mi mamá estudiaba artes plásticas, y yo la acompañaba a sus clases de pintura y grabado. Y veía los materiales y los ejercicios para despertar la creatividad, y desde ahí me quedó en la mente el pintar como algo cotidiano. En casa, mi mamá tenía su espacio especial para pintar y junto con ella empecé a practicar".

Su obra refleja en gran medida su gusto por las aves; en ella hay gran variedad de pájaros.

Una de sus obras. Pintura sobre óleo. / Cortesía | Eladio Guerra

“Durante la primaria le agarré el gusto a pintar, fui desarrollando talento, y habilidades; era muy perfeccionista y detallista, me obsesionaba que todo se viera muy real".

Al momento de elegir una carrera profesional, Eladio decidió estudiar la Licenciatura en Arquitectura, que hasta la fecha le ha dado muchas satisfacciones y también herramientas para seguir en las artes plásticas.

"En Arquitectura aprendí más de los espacios porque antes dibujaba mucho de los personajes, y empecé a meterle la ambientación, los escenarios y texturas, e iba evolucionando durante la carrera y estudié mucho dibujo para representación arquitectónica y lo he sumado a la pintura, lo que me ha permitido darle más identidad a mi obra".

El artista ha participado en diversos concursos, incluso de parte de su universidad, donde se conectó con la Universidad de Toronto, en Canadá, gracias a que su pintura tenía mucha iconografía nacional.

“Fue un evento de artes y mi exposición se llamó ‘Nacionalismos’, en la que me pidieron pintar a las artistas del cine de oro mexicano con escenarios y elementos que las describieran. Posteriormente me llamaron del consulado de México en Canadá para participar en un evento de Latinos en Canadá; había músicos y muchos más artistas”.

TE INTERESA LEER Patricia Rodríguez presenta su exposición 'Retrospectiva'

La pandemia representó una oportunidad para Eladio, quien retomó la pintura más en forma. “Tenía pinturas rezagadas; algunas las pinté de nuevo porque ya no me gustaban, otras simplemente las retoqué. Y justamente en ese momento conocí BADA México, y me agradó mucho que hay artistas emergentes y reconocidos de todos niveles”.

Es así como ahora será parte de esta importante Feria de Arte, donde presentará más de 50 obras de diversos tamaños desde mini a grandes.

Es mi primera exposición formal en México, y estoy muy contento de compartir mi obra en distintas técnicas como acuarela, croquis, ilustración, lápiz, pluma y también de dibujo de arquitectura.

El artista menciona que las artistas que más le han inspirado son Leonora Carrington, Remedios Varo y Frida Kahlo.

Para conocer y adquirir la obra de Eladio Guerra en la feria de Arte BADA México del 8 al 11 de febrero de 11:00 a 20:00 horas en Campo Marte, los boletos tienen un costo de 250 pesos a través de Boletia y 300 pesos en taquilla.