El talento en cartonería de Belén Sánchez llega a Netflix

"La cartonería es mi pasión, me ha dado gratas experiencias. La oportunidad de recrear los sentidos y desarrollarme en el ámbito en donde la niña Belén siempre quiso estar con esa capacidad de crear", expresó Belén Sánchez, maestra cartonera de Cuernavaca.

La talentosa artista en cartonería ha tenido una fructífera carrera profesional, y el 2022 no es la excepción, pues cierra el año con broche de oro, al participar como coprotagonista en la serie "¡Dale, Dale, Dale!" que recientemente se estrenó en la plataforma de Netflix y que rinde un homenaje al arte de la Cartonería.

La serie "¡Dale, dale, dale!" es una serie de siete capítulos en formato de reality show, que consta de una competencia entre artistas cartoneros y creadores mexicanos para elaborar una piñata en un tiempo limitado, sin embargo, deben someterse a un jurado compuesto por niños. La conducción está a cargo de Daniel Sosa, acompañado de Belén Sánchez, conocida como La maestra, quien brinda apoyo a los artistas al resolver dudas y dar sugerencias creativas.

La maestra Belén menciona que esta invitación le tomó por sorpresa, ya que la contactaron a través de sus redes sociales para hablarle del proyecto y pasar las diversas pruebas y filtros requeridos.

"La producción buscó a artistas y artesanos de toda la República Mexicana para este proyecto. Me contactaron a través de redes sociales y en un primer momento yo pensé que era broma, pero investigué y tuve excelentes referencias, contacté con ellos y me dieron la información digerida y llegó la etapa de pasar filtros. Lo más bonito para mí, es que yo iba para competir y en la selección fui elegida por los productores de la cadena como la maestra, un personaje que más que eso, es Belén como tal, con sus principios y valores por adelante, y con la exigencia que el trabajo requiere siempre", mencionó.

En cada capítulo, la maestra Belén Sánchez apoya a los participantes con sus dudas y sugerencias, algo que fue una grata experiencia en su carrera, que además le da impulso a nivel internacional.

"Fue sumamente emocionante ver el avance en cada uno de ellos, y como creaban sus piezas con cronómetro yo sufría igual que ellos, con los nervios porque quería estar ahí haciendo la piñata. Ser la persona que los guía fue para mí un gran honor. Este proyecto es un sueño que no soñé, una meta que no me propuse, pero lo traslado a esa frase que dice 'espera lo inesperado', de forma positiva y contundente y lucha con ahínco", dijo.

Belén Sánchez originaria de la Ciudad de México, creció junto a sus padres y hermanos en un entorno muy armónico, con el arte en la mente y la creatividad siempre en su máximo esplendor. Su padre médico de profesión y su madre una educadora con gran creatividad, posiblemente de quien heredó esa vena y sensibilidad artística.

"De niña me recuerdo tirada en el patio que era muy cálido, con el sol en la espalda y un cuaderno y crayolas. Dentro de la casa con mis hermanos, haciendo figuras de plastilina en miniatura. En el arte de la pintura siempre era la primera, un don que recibí y que he experimentado a lo largo de mi vida. Mi mamá fue educadora y a la actualidad, borda cuadros de punto de cruz; ella se ha dedicado a hacer esa cuestión tan fina y siempre hacía su material didáctico, incluso con el uso reciclados, entonces yo la veía y experimentaba, creo que ella fue mi primera maestra", compartió.

Belén Sánchez menciona que comenzó a crear piezas con materiales como papel, para echar a volar su imaginación y apoyar la economía familiar. Posteriormente, asistió a una feria artesanal donde admiró maravillosas piezas, con gran curiosidad preguntó de qué eran, se dio a la tarea de investigar más y comenzó a hacer sus primeras piezas.

"Conocí todo este mundo de la Cartonería desde hace más de 20 años, pero en realidad comencé a crear de manera más formal hace aproximadamente ocho año, de una forma muy empírica con la experimentación de los materiales y tratando de mejorar en cada pieza, que la siguiente debe ser mejor, pero no me refiero a la de otro compañero sino a la que yo hice, porque el reto es superarte a ti mismo".

Con el afán de compartir sus conocimientos y formar nuevas generaciones en esta importante tradición mexicana, Belén fundó el Colectivo Yolotl, un espacio cultural ubicado en la comunidad de Chamilpa, dedicado a la cartonería, desde la elaboración de sus estructuras, hasta la decoración de las mismas.

"A la actualidad, han pasado por el colectivo más de 40 personas que llegan con la inquietud de elaborar piezas de Cartonería. Y gracias al empeño que he puesto en esto, he sido seleccionada para exponer en museos importantes, y me gusta invitar a mis colaboradores para compartir estas experiencias, y darles siempre su agradecimiento por su labor".

Una de las piezas más importantes y representativas que ha creado es un Guerrero Azteca, que realizó después de haber tenido Covid-19.

"Sentía que no la libraba. Y en agradecimiento a la vida quise hacer una pieza que representara esa lucha de estar entre la vida y la muerte, soñé un guerrero águila, uno de los más poderosos que estaba tocado de muerte, con una flecha que le atraviesa el corazón y sobre de él, una calaca con una cabeza de xoloitzcuintle que se lo quiere llevar, y abajo una mujer que sostiene al guerrero. Él mira a la vida aunque se lo quiere llevar la muerte".

La maestra Belén Sánchez es una talentosa artista, que preserva una de las tradiciones más importantes como lo es la Cartonería, con la creación de obra y transmitiendo a sus conocimientos a más personas.

No te pierdas la serie "¡Dale, dale, dale!" y conoce más de la importante labor de la maestra Belén, y más artistas y creadores mexicanos.

