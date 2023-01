Efraín Ríos disfruta expresarse a través del dibujo y la pintura

Efraín Ríos Martínez originario de Cuernavaca, Morelos ha destacado como atleta y entrenador de patinaje sobre ruedas, sin embargo, otra de sus pasiones siempre ha sido la pintura, pues desde muy pequeño descubrió su talento, la paz y alegría que le causaba ese momento de pintar.

“Recuerdo mucho que cuando tenía como cuatro o cinco años, mi mamá tomaba clases de corte en salubridad en el centro de la ciudad, yo también iba y ahí nos enseñaban a dibujar, nos llevaban a pasear al Jardín Borda y ver toda la naturaleza que había, para después dibujarla”, expresó Efraín Ríos Martínez.

Asimismo, menciona que su mamá le enseñó a dibujar una golondrina, y desde ahí se dio cuenta que disfrutaba mucho expresarse a través del dibujo, “siempre dibujaba, de hecho, antes vendían la sopa de pasta en papel de estraza y esperaba que mi mamá hiciera la sopa para que me diera el papel y poder dibujar en él. Después empecé a usar acuarela y acrílico”.

Cuando iba a la secundaria tomó un curso de dibujo y a partir de ahí decidió estudiar arquitectura, ya en la universidad se dio cuenta que el diseño era algo que disfrutaba y le encantaba, y pretendía seguir con sus estudios de arquitectura en Estados Unidos, sin embargo, su vida dio un giro importante, y lo llevó a iniciar una carrera deportiva, y la oportunidad de sobresalir en el patinaje artístico sobre ruedas, otra de sus grandes pasiones.

“En algún momento tuve la curiosidad de aprender a pintar óleo, pero entre cosas de la escuela y el trabajo, lo tuve que dejar un poco, hacía dibujos, pero no tan seguido. Después, cuando entré al deporte y menos pude seguir con el arte, fui atleta de alto rendimiento y entre las competencias, el entrenamiento y el trabajo no había tiempo, hasta después cuando me jubilé, dije es momento de aprender el óleo”.

Para lograr ese objetivo de pintar en óleo, Efraín comenzó a tomar clases con una maestra cuya obra es principalmente hiperrealista, y ella le enseñó la técnica y a partir de ahí él se enamoró del óleo, pues menciona que es lo que más le gusta y que a la actualidad lo que más hace al momento de pintar.

“No me gusta ser tan hiperrealista, para llegar ahí se necesita aún mucho trabajo. En mis obras generalmente, me gusta plasmar animales y la naturaleza, me gusta pintar de todo, con paisajes y retrato, soy mucho de experimentar”.

Actualmente, su obra se exhibe en la Galería Unidos por Amor al Arte, ubicada en la Plaza Andrómeda en Cuernavaca. Durante enero la muestra forma parte de la exposición colectiva del Artista del mes, con la presentación de diversas obras, las cuales son principalmente en óleo.

“Tengo varias obras en la galería, algunas que he realizado en varios años, y otras más recientes, la mayoría hechas en óleo. Una de ellas es ‘Gruya’, la cual incluye texturas, tiene una base de acrílico, ahí apliqué varias técnicas como craquelado y encima óleo”.

Efraín Ríos se desempeña como pintor y entrenador de patinaje artístico sobre ruedas, lleva ya 10 años dedicándose de lleno a la pintura, algo que realmente disfruta mucho.

“Son ya 10 años dedicándome de lleno al arte y es algo padrísimo, es una de mis grandes pasiones, yo creo que si pintara todo el día sería muy feliz. Ojalá los niños pudieran aprender deporte o algo relacionado al arte porque eso los mantiene ocupados y su mente se enfoca en cosas positivas y creativas”.

Además de encontrar su obra en la Galería Unidos por Amor al Arte, también está disponible en la página web www.pintoresmexicanos.com para que las personas interesas en adquirir alguna de sus creaciones, pueda contactarlo a través de esos medios.









