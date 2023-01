Conoce la exposición "Azul Ultramar" en el Jardín Borda

En el Pasillo del Cuexcomate del Centro Cultural Jardín Borda, se ubica la exposición colectiva "Azul Ultramar", la cual muestra los resultados del taller de Dibujo Marítimo impartido por el artista Asteroideo en este recinto cultural.

En la exposición, podemos apreciar las obras artísticas de Angy Luna, Paula SH, Irma, Baespink y M-Atzin, quienes tomaron el taller y se expresaron en el papel a partir de su inspiración por el mar y todos sus elementos.

En el texto de sala, escrito por Asteroideo se puede leer lo siguiente, "El océano ha sido un detonante de la apreciación humana desde hace miles de años. El mundo subacuático y sus criaturas animales representan un gran porcentaje de vida en el planeta. Una de las tantas maneras de rendir tributo a este ecosistema es por medio del arte y la representación. Es por esto que el Taller de Dibujo Marítimo se ha encargado de generar y promover el diálogo entre artistas visuales que relatan su percepción del mar a través de la plástica".

"Morelos es un estado donde no hay océano, y no tenemos una cercanía con el mar y mucho menos la parte del arte sobre el agua. Hay arte sobre el cuerpo, la política, pero no del mar, por eso me pareció muy interesante realizar este taller, donde el alumno pueda dibujar aquellos seres y criaturas del mar que son sus favoritos, el ecosistema y la vegetación que les rodea; es una manera de alentar a la gente y sepa que existe el arte marítimo”, expresó Asteroideo.

Debido a que Morelos es un estado donde no tenemos una cercanía con el mar surgió la inquietud de impulsar este taller, donde los presentes pudieran dibujar aquellos seres y criaturas del mar que son sus favoritos, y todo lo que conlleva el mar.

"Esta exhibición reúne el trabajo de cinco artistas morelenses que han explorado la fauna marina de manera visual y taxonómica, partiendo desde las algas y los caracoles hasta las ballenas y los tiburones. Cada creadora mantiene un estilo propio y una forma diferente de mirar el océano, siempre con la misma meta de estudiar y comprender sus formas, colores y situaciones cotidianas. Un ejercicio contemporáneo que permite visibilizar el arte marítimo en Morelos", comentó el tallerista.

La exposición "Azul Ultramar" permanece abierta al público en general en el Centro Cultural Jardín Borda y puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas, entrada libre con credencial que acredite que radicas en Morelos. Asimismo, para los visitantes de otros estados o extranjeros, el costo es de 30 pesos por persona.







