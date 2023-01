Reyna Grande presentará “Corrido de amor y gloria” en Cuernavaca

La escritora mexicana Reyna Grande presentará en Cuernavaca su novela “Corrido de amor y gloria”, la cita es el 14 de enero a las 17:00 horas en La Bigotona (Plaza Moctezuma), la autora estará acompañada del periodista Raúl Silva.

La novela retrata una guerra olvidada y un romance inolvidable, que habla de un importante pasaje histórico entre México y Estados Unidos, y en especial del Batallón de San Patricio (Irlanda)

La historia se sitúa en el año es 1846, después de la controvertida anexión de Texas, el ejército de los Estados Unidos marcha hacia el sur para provocar la guerra con México por la disputada frontera del Río Grande. Una de las protagonistas es Ximena Salomé, una talentosa curandera mexicana que sueña con construir una familia con el hombre que ama en la codiciada tierra que llama hogar. Pero cuando los Texas Rangers asaltan su rancho y matan a tiros a su esposo, sus sueños se reducen a cenizas. Ella promete honrar la memoria de su esposo y defender a su país y usa sus habilidades curativas como enfermera del ejército en el frente de la devastadora guerra.

Por otro lado, John Riley, un inmigrante irlandés en el ejército yanqui desesperado por ayudar a su familia a escapar de la hambruna que devasta su tierra natal, está asqueado por la guerra injusta y las atrocidades indescriptibles contra sus compatriotas por parte de oficiales nativistas. En un audaz acto de desafío, cruza a nado el Río Grande y se une al ejército mexicano. Cuando Ximena y John se encuentran, surge entre ellos una peligrosa atracción.

“Empecé a escribir la novela en 2014 y lo que me inspiró fue descubrir al Batallón de San Patricio, alguien me contó la historia de este batallón ayudó a México a defenderse de los estadounidenses; me pareció una historia muy bonita y me di cuenta de que no sabía mucho de esta invasión y del conflicto que se llevó a cabo entre México y Estados Unidos en esos años, por eso decidí escribir esta novela para aprender más sobre esta historia”, expresó Reyna Grande.

La autora tardó aproximadamente siete años en terminar esta novela, ya que no se dedicó a escribir al cien por ciento, en dos ocasiones la dejó de lado para escribir otros libros, pero si se dedicó mucho a la investigación y a leer libros de historia y tratar de entender ella misma los acontecimientos y política de ese tiempo.

“Creo que en México no se habla mucho de esta historia, me imagino que ha de doler ese recuerdo cuando México perdió tanto territorio, pero creo que es importante seguir enseñando esta historia para aprender y no repetirla”.

Reyna Grande nos comparte cómo surgieron los dos personajes principales de la historia

“Primero surgió John Riley, que es una figura histórica de verdad, él fue líder del Batallón de San Patricio, me fascinó mucho su historia y quise escribir desde su punto de vista, para tratar de entender por qué estos inmigrantes irlandeses decidieron unirse con México y defender al país. Escribir desde ahí me ayudó mucho a conocerlo bien a él y a entender los motivos por los que desertó del ejército de los Estados Unidos y sintió tanta lealtad por México”.

La escritora comentó que aprendió mucho de la historia de Irlanda, la cual es muy triste, porque fue una nación invadida por los ingleses, les robaron sus tierras, y por mucho tiempo fueron pobres y maltratados y tuvieron que emigrar.

“Sentí una conexión muy grande con John Riley por ser inmigrante, que es una experiencia universal, y me conecté mucho con él y su experiencia como por toda esa discriminación que se vive al ser inmigrante y católico”.

Asimismo, comentó que la protagonista femenina fue inspirada por el poema “Los ángeles de Buenavista” del poeta estadounidense John Greenleaf Whittier, el cual descubrió cuando investigaba sobre la guerra.

“Es un poema que habla sobre la batalla de Buenavista que acá en México se llama La Angostura, y la protagonista es Ximena, una mujer mexicana que anda en el campo de batalla ayudando a los heridos, y ese poema me llamó mucho la atención porque fue escrito por un poeta estadounidense en 1847 que celebra la valentía de las mujeres mexicanas que iban con sus hombres de batalla en batalla y ayudaron mucho. Y sobre todo me pareció interesante que un poeta de Estados Unidos reconociera la labor de las mujeres mexicanas”.

Reyna Grande mencionó que “Corrido de amor y gloria” es una novela de amor, porque Ximena y Jonh se conocen durante la guerra, se enamoran y se ayudan a sobrevivir, pero el romance sólo es parte de la historia, no la domina, porque incluso la guerra misma es también un personaje central en la novela.

Y comentó que también veremos a otros personajes históricos en esta novela, como es el caso de Antonio López de Santa Anna, quien obliga a Ximena a que sea su enfermera.

A través de sus libros y novelas, Reyna Grande ha expresado la temática de la inmigración, desde su propia experiencia y punto de vista, siendo muy sincera y transparente en cada palabra.

“Es mi propia experiencia y la forma en la que yo veo el mundo a través de los ojos de inmigrante. Me ayuda a ver a México y a Estados Unidos, de adentro y por fuera también porque mi identidad ha sido formada por estos dos países, culturas e idiomas y eso me ha ayudado mucho, pude observar muy bien los dos países y escribir de alguna manera en la que también puedo criticar a los dos y ver sus fallas”.

Asimismo, dijo “De niña yo crucé la frontera para Estados Unidos, y en la novela justamente se habla de la creación de esa frontera, y quise captar su historia que es muy violenta y te da cuenta de cómo se trazó esa línea; además en la historia Ximena comenta que la frontera se rayó con sangre y con pólvora, y eso fue muy importante como migrante”.

Su pasión por las letras comenzó a partir de que fue una niña lectora, que tuvo que recurrir a los libros, para aprender inglés, ya que recién había llegado a Estados Unidos, y era clave para comunicarse.

“Me hice lectora desde que era niña, cuando llegué a Estados Unidos se me hizo muy difícil, que mi escuela era solo en inglés, yo no sabía y tuve que aprenderlo rápido; empecé a leer libros infantiles y poco a poco fui aprendiendo, me enamoré de la lectura y de los cuentos. A los 13 años empecé a escribir mis propios cuentos y desde ahí no he parado”.

Finalmente, la autora invitó al público a acompañarla en esta presentación, y hacerle honor al batallón de San Patricio y recordar que en este conflicto hubo aliados que dieron su vida por México.

Conéct@te:

Facebook: /authorreynagrande







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local