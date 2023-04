Desfilan en alfombra rosa por la diversidad previo al Festival Love & Pride 2023

"Como preámbulo al Festival Love & Pride 2023, que se realizará el próximo 3 de junio, la noche del pasado miércoles en el Museo Memoria y Tolerancia, se hizo entrega de los galardones homónimos.

Las personalidades homenajeadas presidieron la alfombra rosa, como Lola Dejavu, Jaime Cobian, Reyna Barrera, Alan Estrada, Pepe Valdivieso, Vico Volkova, Deborah La Grande. Varios influencers también posaron para las cámaras.

Los premios reconocieron la lucha de distintas personalidades por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en un evento convocado por la revista Escandala, fundada por Enrique Galdeano, también organizador del Festival Love & Pride al que están convocadas estrellas como Paulina Rubio, Paty Cantú, Locomía, Kabah y Flor Amargo.

Jaime Cobian Zamora, presidente nacional del Congreso de Mexicanos, Mexicanas, Gays, Lesbianas y Trans, a su paso por la alfombra rosa, declaró: “Es significativo el premio, sobre todo me da la oportunidad de hacer un reconocimiento de todos los miles y miles de personas que me antecedieron y que no pudieron vivir en libertad, que no pudieron expresar sus afectos; lamentablemente hoy en día seguimos padeciendo la no garantía de las libertades. El 99 por ciento de los municipios en el país sanciona todo lo que contravenga la moral y las buenas costumbres. Ese bando en el reglamento de la policía y del mismo gobierno es por lo que a lo largo de muchos años nos han sancionado a los homosexuales.

“Hoy en día todavía no hay políticas públicas para nuestra población en el país. No está garantizada nuestra ciudadanía plena y esta oportunidad de estar con las nuevas generaciones significa darle ese mensaje que se tienen que expresar, salir, exigir y ser visibles”.

Lola Dejavu Delgadillo, de Agenda Nacional Política Trans de México y del Movimiento Sexual de México, añadió que conoce la problemática a fondo, "y estoy en defensa de nuestros derechos desde mis 14 años cuando me salí de mi casa por mi identidad de género y haber padecido abuso sexual. Falta mucho, no descuidemos cada tema, pero también volteemos a ver no solo a las personas que somos conocidas en el medio por nuestra lucha, pero aquellas personas y organizaciones que siguen trabajando sin recursos”.

Mientras que para el joven actor Pepe Valdivieso “es una gran labor bonita, necesaria en los medios de comunicación. Quiero creer que estamos haciendo un gran trabajo en cuanto a la forma de normalizar e incluir algo en la sociedad que existe y que debe de ser respetado sin ningún tipo de prejuicios y que se tiene que vivir en libertad y con amor”.

“Esta gala es muy importante, creo que es necesario que se reconozca a las personas que han luchado antes de nosotros. La juventud de ahora tenemos el camino pavimentado y ellos antes han vivido encarcelamientos y violencia”, declaró.