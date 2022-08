De la expropiación petrolera a centro cultural, inauguran Finca Palmira en Cuernavaca

"La Expropiación Petrolera, una de las más importantes decisiones para el rumbo de México que tomó el Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, fue en su finca de Morelos, para ser exactos, en Cuernavaca", relata Rosa Elena Hernández Meraza, presidenta de la Fundación Instituto Palmira. Ahí en ese kiosko que lleva el camino empedrado, el presidente reunía a integrantes de su gabinete para, sin el bullicio de la ciudad, tomar las más difíciles soluciones a la crisis que vivía el país en ese entonces.

Para entonces una finca de 40 hectáreas ubicada en la cercanía del Internado Palmira, era la casa de descanso del general Lázaro Cárdenas y tras varios años de solicitar su rescate finalmente fue rehabilitado y convertido en un Centro Cultural, la inversión fue de más de 50 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Apegada a la historia, la iniciadora del proyecto describe que la importancia del lugar proviene de haber sido la finca del general, “el mejor presidente de México para mí”. En 1942 los estudiantes de la Normal ubicada en Oaxtepec solicitaron su intervención para tener un espacio fijo y para 1943 el presidente les dijo este lugar sería para ellos, "lamentablemente la Secretaría de Educación Pública nunca lo materializó, más de 70 años tiene y no han logrado que el lugar sea del Internado”.

Fueron años de insistir a cada gobierno del estado que llegaba y este día quedó formalmente materializado, “creo que no voy a dormir, o no sé, siento una gran emoción. Yo llegué y en 1957 al internado como jovencita es estudiar, luego me convertí en maestra, después en directora viví en esta casa 11 años, porque como directora había que vivir aquí para estar pendiente de las niñas”.

En un principio la propuesta era que fuera Museo “pero no sé quien decidió otra cosa”, pidió que sea un espacio para niños y adolescentes pues este tipo de oferta poco se lleva a este nivel básico.

Abierto al Público desde ya

Erick Pérez, director del Centro Cultural “Casa de Lázaro Cárdenas”, explicó que ésta ya abierto al público de lunes a viernes de 9:00 18:00 horas, actualmente 100 niños y niñas toman el curso de verano para después implementar los Semilleros Creativos, artes escénicas, orquestas y natación.

“En la planta baja hay dos terrazas, ahorita está puesta una galería de arte popular, se tiene un salón en donde se llevarán a cabo los talleres creativos; en la plata alta se cuenta con dos salones, una terraza para artes, hay un foro cerrado también”.

En el jardín un kiosko histórico y se tendrán espacios especiales para la residencia de artistas. Un huerto comunitario y colaborativo, el patrimonio biocultural y un foro creativo que dará oferta artística de nivel nacional e internacional.

La oferta del complejo cultural tiene como objetivo llevar la cultura fuera del centro de la ciudad y que las comunidades puedan también acceder a esta oferta “en los eventos hemos tenido la asistencia de 300 personas”.

Para finales de año se tiene proyectado traer una exposición-homenaje al general Lázaro Cárdenas que será en coordinación con la residencia oficial en el Complejo Cultural de Los Pinos.

