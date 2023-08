Conoce la cartelera del Royal Opera House 2023-2024

El Centro Cultural Teopanzolco (CCT) continuará con la proyección de Royal Opera House Temporada 2023-2024, y recientemente anunció la cartelera oficial que está integrada por ocho obras de gran calidad para el público que disfruta de estas importantes producciones.

Durante esta temporada se presentarán títulos clásicos en funciones internacionales de primera calidad, ya que todas las proyecciones serán en HD y con subtítulos en español, para el deleite del público en general.

A continuación te presentamos la cartelera de la temporada 2023–2024:

21 de octubre 2023

Horario: 11:00 horas

“El oro del rin” - The Royal Opera

Dirección musical: Antonio Pappano

09 de diciembre 2023

Horario: 11:00 horas

“Don Quijote” - The Royal Ballet

Dirección musical: Valery Ovsyanikov

06 de enero 2024

Horario: 11:00 horas

“El Cascanueces” - The Royal Ballet

Dirección musical: Andrew Litton

23 de marzo 2024

Horario: 11:00 horas

“Manon” - The Royal Ballet

Dirección musical: Koen Kessels

04 de mayo 2024

Horario: 11:00 horas

“Madama Butterfly” - The Royal Opera

Dirección musical: Kevin John Edusei

01 de junio de 2024

Horario: 11:00 horas

“El Lago de los Cisnes” - The Royal Ballet

Dirección musical: Martin Georgiev

22 de junio 2024

Horario: 11:00 horas

“Carmen” - The Royal Opera

Dirección musical: Antonello Manacorda

27 de julio 2024

Horario: 11:00 horas

“Andrea Chénier” - The Royal Opera

Dirección musical: Antonio Pappano

¿Dónde puedo adquirir mis boletos?

Los boletos para cualquiera de las funciones ya están a la venta, y tienen un costo de 250 pesos (entrada general).

Pueden adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 15:00 horas, o a través de la página web de Boletia.

The Royal Opera es una de las compañías de ópera más importantes a nivel mundial, con una tradición de interpretación operística que se remonta a más de 260 años, y en su sede, el icónico teatro Covent Garden en Londres, se alojan las compañías de The Royal Opera y The Royal Ballet, con esta oferta tan interesante de producciones.

