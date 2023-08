ChikoZapote presentará la obra para primeras infancias 'Subibaja'

Como parte del Festival para las infancias Verano JugArte, el Proyecto ChikoZapote presentará la obra de teatro “Subibaja” dedicada a primeras infancias, este sábado 5 de agosto a las 16:00 horas en Ramito y Violeta Espacio Piruético. Esta es una pieza escénica que forma parte del proyecto ¿Baja todo lo que sube?, de la artista y directora escénica mexicana Ireli Vázquez.

Cabe destacar que este proyecto es realizado con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Morelos, emisión 2022.

Bajo la dirección de Ireli Vázquez, en esta obra participan Jessica González, Imelda Linares y María Clara Rivarola. Y Joshua Mollinedo, en la música al violonchelo.

“Subibaja es una obra de teatro para la primera infancia de 6 meses a tres años de edad y sus acompañantes. Y se encuentra articulada a partir de una investigación colectiva transdisciplinar a modo de laboratorio, en torno al concepto de causalidad y busca operar como un dispositivo que genere una serie de espacios seguros de desarrollo, juego, experiencia y convivio para colectivizar los saberes en torno a la crianza”, expresó Jessica González, productora y actriz en la obra.

En la obra, vemos a tres jugadoras que invitan al público a participar en un viaje a través de los sentidos, la contemplación y el silencio. El juego permite despertar las sensaciones dormidas y experimentar el mundo como la primera vez.

La obra está construida bajo una estética minimalista que opta por alejarse de la sobre-estimulación, por lo que busca fortalecer los vínculos entre padre-madre e hijo(a) por medio del arte, tomando como pretexto dramatúrgico-escénico la estructuración del juego en sus cuatro etapas (exploratoria, funcional, de construcción y simbólica), así como la reflexión alrededor del principio universal de causa-efecto.

Cortesía | Proyecto ChikoZapote

“Es fundamental reconfigurar la forma en la que nos relacionamos con los más pequeños, cómo imaginamos su mundo y cómo interactúanos con ellas y ellos y con sus cuidadores. Es importante empezar a concebir a estas personas (que son personas 100% presentes y no el futuro de nadie, ni la mitad de persona, ni bebé que no escucha, no habla, no cuenta), concebirlas como personas completas, con derechos y necesidades específicas y fundamentales. ‘Subibaja’ intenta ser una pieza escénica que abrace a la primera infancia y a sus acompañantes, sin pretensiones ni sobre estímulos, construimos la pieza para procurar a las familias una experiencia estética compartida. Es muy importante que se desarrollen este tipo de eventos en donde el público específico sea mirado, escuchado y aceptado para dar paso a creaciones artísticas articuladas en torno a sus necesidades”, destacó Ireli Vázquez, directora general y escénica.

La compañía se integra por: Ireli Vázquez (dirección general y escénica); Jessica González (producción); Alexis Ortega-Méndez, (dramaturgia); Rodrigo Gallegos (música y ambientes sonoros); Abram Millan (diseño gráfico) y Gabriela Méndez (realización de vestuario).

Los costos de acceso a la obra son: Paquete familiar (3 personas) por 200 pesos; un adulto o un niño extra por 50 pesos más. La duración de la obra es de 40 minutos.

Ramito y Violeta se ubica en Río de las nutrias No. 13, colonia Palmira, Cuernavaca, Morelos. Para más información y reservaciones: llamar al teléfono 777 2943 454.

