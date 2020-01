Conmemoran la muerte del cineasta César García

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso del cineasta y gestor morelense César García, su familia y amigos realizaron un homenaje en el Cine Morelos, con la proyección de su última película “Bendito Mercado”, musicalizada en vivo por el grupo Wamazo, proyecto que César tenía en mente y que para honrarlo se convirtió en realidad.

Christian Hernández, director del Cine Morelos y gran amigo de César fue el encargado de brindar unas palabras para recordar la gran labor que el cineasta realizó a favor del cine y la cultura en el estado de Morelos.

Entre tantas cosas, César nos enseñó a luchar, a querer y a ser fuertes. Hemos elegido esta película con base en un con proyecto que tenía César con Wamazo y de manera personal y a nombre de su familia, nos entusiasma mucho porque en esta cinta se puede todo el entorno en el que César creció, en el Mercado Adolfo Mateos. En este documental, no sólo refleja a la gente que lo habita y las problemáticas que hay en el marcado, sino también vemos un retrato de su vida con su familia.

Durante el homenaje se dio a conocer que amigos y colegas se han sumado a continuar honrando la memoria y el trabajo de César García con la realización de distintos proyectos. Uno de ellos es el documental que la cineasta morelense Laurette Flores, está preparando sobre la vida de César, con el objetivo de preservar su obra, que su trabajo se reconozca en Morelos y sobre todo que trascienda porque su labor fue muy importante para la identidad morelense. Laurette mostró un avance de este documental, e invitó a todos aquellos que quieran unirse al proyecto para continuar hablando del legado que ha dejado este importante cineasta.

Por su parte, Alda Arita quien hizo la música en la mayoría de los cortometrajes que César dirigió, realizó un EP llamado “Nahuales” en el cual compila una serie de temas tomando como referencia a los títulos de los cortos.

Posteriormente, la familia de César subió al escenario para agradecer a los presentes, y a todas aquellas personas que desde hace un año han estado a su lado, para acompañarlos en esta irreparable pérdida.

La señora Julieta Olvera, mamá de César brindó emotivas palabras para recordar el legado de su hijo, pues además de su trabajo como cineasta se desempeño como gestor cultural a través del Foro Cultural Pepe el Toro, fundó el proyecto Colectivo Movimiento y fue maestro en distintas universidades.

Proyección de Bendito Mercado musicalziada por Wamazo.

César fue un joven honesto, trabajador, sencillo, siempre al pendiente de su familia; él luchó mucho para ser alguien en la vida, un hombre tan inteligente que en algún momento me he preguntado dónde quedó tanta sabiduría que tenía mi hijo en su cabeza. Era un joven atrevido y valiente, que fundó el Colectivo Movimiento, con el que pudo materializar cada uno de sus guiones y trabajos con los que ganó premios, y que el tiempo le permitió ser el cineasta reconocido que es, no sólo por su trabajo, sino por la calidad de persona que era. Como profesor siempre motivó a sus alumnos a atreverse y compartió con ellos su talento y experiencias. Quiero dar gracias a César García Olvera, porque durante su estancia con nosotros, sus 37 años de vida, nos permitió ser los padres más felices y orgullosos; que nos dio lecciones de vida y nos enseñó a ser valiente, aunque no esté físicamente siempre va a vivir en nuestras mentes y corazones, expresó Julieta Olvera

Finalmente, los presentes disfrutaron de la proyección de “Bendito Mercado”, el cual hace referencia al Mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca, Morelos; un lugar que nunca te dejará sin comida y sin techo, dónde nacen las verdaderas familias y el único espacio donde muchos encuentran lo más parecido a un hogar.