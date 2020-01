Las Consecuencias Azarosas de VSU

El pasado fin de semana, se inauguró la exposición “Consecuencias Azarosas” del artista Rafael Vargas-Suárez alias VSU (Vargas-Suárez Universal), en la galería El Otro Mono, siendo esta la primera muestra que realizan en el 2020. Cabe destacar que esta muestra ha sido curada por Carla Stellweg, reconocida figura en el arte contemporáneo a nivel mundial.

La obra, que consta de una instalación artística realizada con papel, para la cual, el artista utilizó dos tipos de este material, que son totalmente diferentes.

Es la primera vez que tengo una exposición individual con toda la obra realizada en papel, y este material tiene una gran importancia, en el sentido en que en cada sala las obras son de distintos papeles uno de oriente y otro de occidente, expresó Rafael Vargas-Suárez (VSU).

En la sala principal, vemos obras que en forma de cortina o carteles que caen desde el techo, las cuales fueron creadas con papel de arroz tradicional de Corea del Sur, que data desde hace dos mil años papel artesanal. El artista estuvo trabajando durante un año para lograr estas piezas.

En esta serie de trabajos, el artista vuelve a sus vectores de tipo caligráficos y ejecutados en variados colores, entre los que resaltan el azul, verde y rojo acentuados en negro y grisáceo, y que terminan funcionando de manera simbólica. El significado de los colores puede variar según la cultura y las circunstancias, son una forma de comunicación no verbal, comenta Carla Stellweg.

En la segunda sala, vemos una obra intervenida en lonas de la Lotería Nacional Mexicana, que hacen referencia justamente al nombre de la exposición, enfatizando el tema del azar en el juego y el arte.

Obra realizada con papel arroz coreano.

Hay muchas paralelas en este trabajo es un tipo de improvisación, uno no sabe lo qué va a salir; es un juego porque no sabes la suerte, las probabilidades o las incertitudes, puedes perder o ganar, y el arte es así, un artista toma riesgos, apuestas en lo que crees y sientes; y siempre hay un resultado, y realmente no sabes qué va a suceder con eso, dijo VSU.

Asimismo, el artista señaló que este material es más noble para trabajar, y que incluso ha aguantado cualquier tipo de clima al estar expuesto en las calles de la Ciudad de México.

Aquí sólo exhibo 15 piezas, pero en realidad tengo 1300, y para lograrlo, algunos familiares me ayudaron a recolectar estas lonas durante varios años Primas le ayudaron a coleccionar durante varios años, y ahora que vine a México, decidí trabajar en esta colección.

A pesar de que son papeles tan diferentes, cada uno tiene su origen y propósito, eso es lo que justamente el artista quiere proyectar en esta muestra.

Generalmente, suelo trabajar pintura al óleo y murales, ahora estoy enfocado también la creación con textiles, tanto en Nueva York como en Asia Central. Me gusta explorar materiales y esta exposición se trata de explorar material que viene de occidente y otro del oriente, lugares totalmente opuestos, pero me gusta aprender de su historia y ver cómo la complemento en mi trabajo.