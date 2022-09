Colectivo Beznei presentará "Gruta" en el Teatro Ocampo

El próximo 8 de septiembre, el Colectivo Beznei estrenará la obra interdisciplinaria "Gruta" en el Teatro Ocampo a las 18:00 horas (entrada libre). Este espectáculo rinde homenaje a los ciclos del agua, del linaje materno y a las ancestras. El proyecto "Gruta" inició en 2019, y ha tenido una constante evolución a lo largo de este tiempo, actualmente reúne a 13 mujeres de entre 14 y 67 años, dedicadas a distintas disciplinas artísticas.

"Comenzó a finales de 2019 cuando tuve un apoyo del FONCA en la categoría de Jóvenes creadores, y era parte de una antología de obras cortas y con la pandemia, tuve el tiempo para explorar mucho el movimiento dentro del agua, investigar y meditar, entonces hubo un trabajo junto con la compositora Tania Tovar, y llegamos a un primer resultado de nueve minutos inspirado en el agua sobre todo en la fase del hielo", expresó Sandra Govill, directora y productora del proyecto.

Posteriormente en el 2021, la invitaron a presentar un espectáculo de aproximadamente 30 minutos en la gala danza "Habitar" en el Centro Cultural Teopanzolco, donde decidió retomar ese trabajo pero hacerlo con más mujeres, entre ellas Abril Atilano quién apoyó en la producción.

"En agosto de 2021 en agosto, empezamos a trabajar con las memorias de nuestras abuelas, esa fue la forma en la que nos integramos todas, compartiendo quiénes eran nuestras abuelas, qué cosas se quedaron de ellas en nosotras; y a partir de esa plática ese día, comenzamos a trabajar en imágenes para narrar todo lo que hoy en día es Gruta", comentó Abril Atilano.

Es así como la primera parte de enfocó en el hielo qué es un dúo, y en la segunda era más sobre el agua, pensando en que muchas gotas (en este caso es muchas memorias y muchas ancestras componen el flujo del agua). Y finalmente, en la tercera fase que es la que se estrenará, conjugan ambas partes, y la labor de más mujeres que se unieron al proyecto.

En esta obra interdisciplinaria, participan Abril Atilano, Alejandra Serrano, Eunice Guerrero, Liliana Abundez, Lúa González, Maia Jasso, Pilar Guzmán, Sabina León, Sabrina Gutiérrez, Sandra Govill, Susana Frank, Tania Tovar y Valentina Becerril, quienes a partir de cantos, juegos, danzas y palabras rinden homenaje a los ciclos del agua y al linaje materno.

"Nuestra premisa de base es el juego y para este juego tenemos composiciones musicales originales, que son ejecutadas en vivo, hay improvisación sonora, improvisación de danzas, coreografías, diálogos, textos, cuentos, un poco de instalación visual y sobre todo mucho juego. Y precisamente tomamos todas las herramientas de las distintas integrantes, que algunas son expertas en disciplinas muy específicas y otras que de por si juegan a la interdisciplina. Es más que nada permitirnos jugar y sabemos que el juego no siempre es algo impecable, pero es puro y nos arriesgamos a eso", detalló Sandra Govill.

Sin duda, "Gruta" ha sido un proyecto que ha evolucionado y se ha fortalecido cada vez más, siendo un proceso muy enriquecedor para Sandra.

"Cada vez que me sumerjo en una travesía creativa que me manifiesta eso que estoy buscando, en este caso la sororidad y la memoria, trasciende muchísimo el resultado escénico. Ahora, de compartir una foto que dura una hora, y dentro de esto he sentido mucho apoyo, mucha cercanía de parte de mujeres y nunca había trabajado en un equipo creativo completamente compuesto por mujeres, ese es el reto en realidad, creo que es tanta nuestra urgencia de supervivencia, de sostener nos, de apoyarnos y de impulsarnos; la verdad el proceso ha sido súper armonioso no habido ningún tipo de roces e incomodidades, además ha sido un grito de supervivencia".

Acerca del Colectivo Beznei

Surge formalmente en 2015, siempre con la intención del juego y la interacción personas de diversas edades y disciplinas, incluso con quienes no se dedican formalmente o mínimamente a las artes, pero la visión es que cualquier persona es artista, que cada quien tiene potencial y es simplemente compartir.

A lo largo del tiempo se han presentado en distintos museos, foros, teatros e incluso en calles, tomando cualquier espacio como escenario ideal.

Conéct@te:

Instagram: @beznei

Facebook: /Beznei







