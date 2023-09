Cine Morelos presenta tres películas de Claudia Sainte-Luce

Del 7 al 9 de septiembre llegará a Cuernavaca La Ruta del Talento en su tercera edición, para presentar una retrospectiva de la cineasta mexicana Claudia Sainte-Luce, con la proyección de tres películas. Las funciones serán con entrada gratuita.

La Ruta del Talento se realiza gracias a la distribuidora Alfhaville cinema, con el objetivo de acercar al público a los creadores cinematográficos nacionales, y así formar una mayor comprensión, sensibilidad e identificación con el cine producido en México.

En esta ocasión, se presentarán las películas "La caja vacía" (2016), "El camino de Sol" (2021) y "El Reino de Dios" (2022), con dos funciones cada día.

Jueves 7 de septiembre

Película: "El Reino de Dios"

Funciones: 16:30 y 19:00 horas

Sinopsis: Neimar, un niño de ocho años, que vive en un pequeño pueblo y está ilusionado por hacer su primera comunión, ya que su abuela le ha asegurado que ese día conocerá a Dios. Toda la serenidad en el entorno de Neimar cambia de pronto y su vida se llena de decepciones que harán que reconsidere su entorno, dejando de lado su inocencia.

"Esta película la hice en pandemia, con muy poca gente en el set. Y resume muy bien el desencanto que había ido teniendo en otras películas que no tuvieron mucha distribución y me costó levantarlas, y además ya venía un poco decepcionada, pensando si valdría la pena seguir en el cine o no. Por cosas personales había perdido tanto la fe y la película engloba parte de eso", expresó Claudia Sainte-Luce.

Esta proyección contará con la presencia de la directora, y al culminar la función de las 16:30 horas, ella tendrá una charla con el público para responder preguntas y compartir su experiencia como cineasta.

Viernes 8 de septiembre

Película: "El camino de Sol"

Funciones: 16:30 y 19:00 horas

Sinopsis: Con apenas siete años de edad, el pequeño Christian es secuestrado a las afueras de su unidad habitacional. Tras percatarse de la indiferencia y la lentitud de la justicia para atender su caso, Sol, su madre empieza una búsqueda frenética para recuperar a su hijo.

"Esta película se enfoca en la búsqueda de Sol al perder a su hijo víctima de un secuestro. Para su realización, apliqué a varias convocatorias pero no logré obtener ningún fondo, y entonces me aventuré a hacerla con dinero propio y con un grupo de amigos que ahora son mi equipo de trabajo. La filmamos en cuatro semanas y media en Ciudad de México. Y para la post-producción apliqué a un fondo, y fue más fácil obtenerlo porque ya era una película casi terminada".

Sábado 9 de septiembre

Película: "La caja vacía"

Funciones: 16:30 y 19:00 horas

Sinopsis: Debido a su condición de salud, Toussaint, un haitiano de 60 años, tiene que ir a vivir con Jazmín su hija a la Ciudad de México. Él es un hombre que no es capaz de echar raíces en ninguno de los lugares en los que ha vivido. No fue un padre amoroso y es un completo desconocido para Jazmín. A través de esta convivencia obligada, Toussaint arma el rompecabezas de su pasado con sus memorias restantes y Jazmín es capaz de perdonarlo para seguir con su propia vida.

"Fue una película que se hizo con estímulo de IMCINE. Está inspirada en mi papá y la relación conmigo, es bastante autorreferencial".

Cabe destacar que en esta cinta, además de dirigir, Claudia se desempeñó como actriz, una experiencia muy grata que le implicó importantes desafíos.

"Había actuado en teatro y realizado algunas intervenciones, yo empecé siendo segundo asistente de dirección y siempre que me pedían salir de extra lo hacía y me gustaba. Hacer esa autoreferencia, fue un reto porque estaba contando una historia de cuatro años atrás, y por supuesto que ya no eres el mismo con el paso del tiempo, tomar rasgos de esa Claudia del pasado. También, tener el juicio efectivo como directora para ver si lo están haciendo bien los actores, y desprenderme de eso y filmar y correr a revisarlo, ser lo más eficiente fue uno de los grandes desafíos".

Claudia Sainte-Luce es una cineasta que se ha desempeñado como guionista, directora y actriz. Estudió Artes visuales en la Universidad de Guadalajara. Antes de escribir sus propios guiones realizó algunos cortometrajes, además trabajó como asistente de dirección en distintas películas mexicanas.

Se hizo conocida por su ópera prima "Los insólitos peces gato" cuyo estreno fue en 2013 en el Festival de Cine de Locarno, donde fue ganadora del Premio del Jurado Joven a Mejor Película.

"Realmente nunca había pensado en ser cineasta, pero escuché a una compañera decir que iba a estudiar Cine y se me hizo interesante. Siempre pensé que quienes se dedicaban a las artes era porque traen eso ya, pero me llamó la atención, encontré una escuela en Guadalajara y me fui para allá. Luego vine a trabajar a Ciudad de México, como segundo asistente de dirección, hasta que encontré a mi maestra de guión Paula Markovitch, y me dijo que tenía que escribir esa historia de la que tanto hablo, así surgió 'Los insólitos peces gato' busqué fondos para hacerla y a partir de ahí se desencadenaron otras historias".

Ha dirigido cinco largometrajes, que han sido exhibidos en múltiples festivales de cine internacionales. La prolífica cineasta estrenó "El reino de Dios" en Berlinale, y la comedia "Amor y Matemáticas" en el Festival Internacional de Cine de Toronto, ambos en el año 2022.

Finalmente, Claudia invitó al público a no perderse las funciones de La Ruta del Talento, y disfrutar de tres películas muy distintas en las que seguro encontrarán algo con lo que van a conectar de acuerdo a las historias que abordan.

