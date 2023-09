Jaime Casillas inaugura su exposición 'Se buscan extras'

El artista Jaime Casillas Ugarte presenta su exposición de dibujo "Se buscan extras" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), en la que retrata a aquellas personas que rodean a los actores y actrices en las narraciones audiovisuales y el teatro, cuya función es darle a la escena una mayor credibilidad y contexto.

Jaime detalla este proyecto como "Un Extra dibujando a todos los que somos Extras", y en su página web, donde comparte mayor información, menciona que, "Vivimos en un momento de la historia en la que todas las personas están ansiosas de destacar, de ser protagonistas. Y de pronto nos damos cuenta de que participamos en una narrativa que no nos gusta, que todos rechazamos, que a todos nos parece desagradable. Si tuviéramos el control remoto en la mano, ya hubiéramos cambiado el canal. Pero somos los extras, esos que hacen para vivir y viven para hacer. Y seguimos cumpliendo, calladamente, con nuestra labor en la trama", escribe el artista.

Es por eso que en esta exposición presenta sus dibujos, creados principalmente a lápiz sobre papel, y otras técnicas como acrílico y pastel, en las que retrata una variedad de escenas con contextos muy diversos, como si nos contara distintas películas a través de escenas muy interesantes.

Para el autor los extras son presencias cuya principal función es darle a la escena credibilidad. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Son personajes, sin serlo. Son presencias cuya principal función es darle a la escena credibilidad y por lo mismo, solo aparecerán en ciertos momentos. Generalmente en los espacios públicos, abiertos o cerrados, haciendo cada uno de ellos acciones específicas y elementales. Fijándome en ellos y no en las estrellas, he aprendido que los extras son verbo. Son acción pura. Están ahí caminando, corriendo, hablando, viendo, esperando. Son una fuerza física, movimiento y verdad, pero tienen prohibido expresar emociones. Su expresión es su acción. El extra siempre vive en el presente porque vive lo que hace, o hace lo que vive, y sólo para ese instante en el que la cámara los contempla allá atrás haciendo su labor. El extra vive en gerundio, en un espacio de presente perpetuo. No tiene pasado y niega su posibilidad de futuro", expresa el artista en el texto de sala que acompaña a la exposición.

Los dibujos son a lápiz en papel y técnicas como acrílico y pastel. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

El autor también comenta que, al fondo de la pirámide creativa, también es muy triste que si la película triunfa y se convierte en una gran éxito comercial, a ellos no les va a tocar un solo centavo de regalías.

"Esta serie de dibujos intenta ser un pequeño homenaje a esta fuerza de verdad, olvidada en el vacío".

Visita la exposición "Se buscan extras" en el Mucic, de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.