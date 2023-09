Disfruta del clásico musical 'Vaselina' en Cinema Teopanzolco 

Para continuar con el exitoso programa Cinema Teopanzolco, el próximo 29 de septiembre se proyectará en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco, la película "Vaselina", considerada como uno de los grandes clásicos musicales en la historia del cine a nivel mundial. La cita es a las 18:45 horas, entrada libre.

Esta importante cinta estadounidense de 1978, que fue dirigida por Randal Kleiser, y protagonizada por los talentosos actores, John Travolta y Olivia Newton-John, está basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey.

Este gran clásico musical, está ambientado en la década de los cincuenta, y nos narra la historia de amor entre dos jóvenes que son totalmente polos opuestos, el rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente y dulce Sandy Olsson (Olivia Newton-John), quienes se conocen durante el verano, hacen click y la pasan muy bien juntos, y al despedirse ninguno de los dos piensa en que se verán de nuevo ya que Sandy y su familia deben volver a Australia, pero el destino les tiene preparado algo diferente.

Esto sucede cuando Sandy ingresa al mismo instituto que su amiga Frenchy (Didi Conn) y lo último que espera es reencontrarse con Danny, el colíder rebelde de los "T-Birds".

Asimismo, a su llegada al colegio Sandy se integra al grupo de chicas The pink ladies (Damas rosas). Mientras cada uno, convive con su grupo de amigos, paralelamente son convencidos para relatar sus vacaciones de verano, Sandy muy emocionada y enamorada relata lo mágicas que fueron a lado de Danny; sin embargo, él le cuenta a sus amigos todo lo contrario al exagerar algunas cosas.

Llega el momento en el que Sandy y Danny se reencuentran, ella con mucha emoción, pero él debe mantener su imagen de chico rudo y rebelde por lo que le es indiferente, lo que desatará diversas situaciones entre ambos grupos de amigos, que dará muchos giros interesantes a la historia.

Sin duda, la cinta "Vaselina" fue un éxito arrasador a nivel mundial principalmente en Estados Unidos, México, Latinoamérica y Europa, catapultando las carreras de Olivia y Travolta, entre otros integrantes del elenco.

Debido a su éxito recibió algunas nominaciones y galardones de importantes premios como el Premio a la mejor película musical en los People's Choice Awards 1978 y Premio a la mejor película en los Golden Screen alemanes 1979.

Así como diversas nominaciones a los Globos de Oro 1978 por mejor película (musical o comedia), mejor actor (musical o comedia) (John Travolta), mejor actriz (musical o comedia) (Olivia Newton-John), mejor canción original ("You're the one that I want" por John Farrar y "Grease" por Frankie Valli).

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este clásico cinematográfico una vez más o por vez primera en la gran pantalla del Centro Cultural Teopanzolco, que cuenta con una proyección de muy buena calidad con sonido Dolby 5.1 para generar una grata experiencia en los espectadores.

Cabe destacar que la película es clasificación B, y en esta ocasión será proyectada con doblaje en español.

