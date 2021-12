CESA reúne a 40 artistas en la exposición "Coffee Art"

Después de realizar proyectos artísticos virtuales durante los meses más difíciles de la pandemia,y con el objetivo de retomar los espacios físicos y continuar con la difusión del arte y los creadores, Jeremy Jacotey, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA) de la Facultad de Artes de la UAEM inauguró la exposición de arte “Coffe Art”, en una reconocida cafetería en Cuernavaca.

El también curador de arte y diseñador de moda, ha destacado por realizar exposiciones y convocar a los artistas de Morelos, de México y de diferentes países, con la única finalidad de promover y fomentar la cultura.

“Me dieron la oportunidad de ser presidente de la CESA, y quise aprovechar este apoyo para realizar esta exposición, en este cierre de año para juntar a 40 artistas de la Facultad de Artes de la UAEM y de distintas escuelas de arte en Morelos, porque es importante darle espacio a todos y todas. Y sobre todo, el hecho de volver a los espacios y reactivar la cultura con actividades presenciales”, expresó Jeremy Jacotey.

En esta exposición, participaron alrededor de 40 artistas, destacando a algunos como invitados especiales, como Feliza Salas, Emiliano Mondragón, Tared Bertotti y Biel “Human Doll”, quienes compartieron su trabajo a través de distintas técnicas de arte.

Asimismo, los artistas participantes en esta muestra artística fueron: Nand Stain, Horcasitas Arroyo, Isaac Emanuel, Xóchitl Espinoza, Monserrat González, Vanessa Caballero, Daniel Salgado, Hilda Elisa Ávila, Caroendorfina, Mery Or, Ximena Rivas, Pandora Romo, Yazmín Clavijo Saavedra, Kelly Kopawski, Alin Monserrat Castro, Erick Alfonso Domínguez, Marco Antonio Cano, José Raúl Silva, Jimena H, José Pérez, Ana Paula Miranda, Dains, Sonya Roba, Alejandro Roldán, Daniela Muro, Manuel Torres Inchaurregui, Alejandra Herjiz, Diego Villalva, Sebastián Araujo, Zacbe Nieves, Jeremy Jacotey, Manuel Arrt, Leslie Casarrubias y Alecx Avilés.

La exposición contó con el apoyo de la cadena de cafeterías Starbucks, pues el evento se realizó en la sucursal ubicada en Plaza D10, de ahí surge el nombre de “Coffee, Art”, con el objetivo de que los asistentes pudieran disfrutar de una bebida como el café mientras admiraban el arte realizado por esos talentosos artistas.

“Se nos dio la oportunidad de exponer en Starbucks Plaza D10 y la gente respondió muy bien a pesar de no ser un museo, todos están encantados con el lugar por el hecho de poder admirar las obras y disfrutar de un café. Además, como estamos en una plaza, la gente que no venía directamente a la exposición, pasaba por acá, les llamó la atención y se acercaron a preguntar si podían pasar o si tenía algún costo. Y bueno, me preguntan que porqué hacer la exposición en un Starbucks, y es que es muy importante que el artista se de a conocer en los lugares donde la sociedad está y realmente se valore el arte”.

Las obras artísticas se ubicaron en distintos espacios de la cafetería como las paredes, en algunas mesas y barras. Al recorrerla, los presentes pudieron admirar una variedad de piezas realizadas a partir de distintas técnicas como fotografía, dibujo, cerámica, pintura, ilustración, escultura, arte literario, libro de artista y arte textil.

Durante el evento, en coordinación con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) de la UAEM (2021 - 2024), entregaron distintos certificados de reconocimiento a artistas y periodistas, reconociendo su trayectoria, el apoyo a las actividades del CESA y el fomento al arte y la cultura en Morelos.

Finalmente, Jeremy expresó su emoción al ver que “Coffee, Art” fue un éxito total, a pesar de que la organización fue en un tiempo limitado.

“Fue un trabajo de 15 días muy pesado pero valió la pena al ver la alegría de los artistas, el presentarnos como comité de Cesa y agradezco el apoyo y confianza a los de la facultad y a los artistas de Morelos, decirles que acá está su espacio y el único objetivo es promover la cultura”.

Debido a la logística y para proteger las obras, la exposición sólo permaneció durante ese día, sin embargo, más adelante realizarán más exposiciones en distintos espacios.

Conéct@te:

Facebook: /arteecesa

Instagram: @cesarte.mx





