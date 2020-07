Cambian su vida a través de la escritura

El programa de escritura Mujer: Escribir cambia tu vida, impulsado por Ethel Krauze, ha sido uno de los más importantes en Morelos, pues a lo largo del estado ha beneficiado a mujeres de distintas edades, quienes plasman sus emociones, historias, ideas y sentimientos a través de este ejercicio, para reencontrarse con ellas mismas y generar lazos de sororidad.

“No importa el lienzo, escribir es un trazo, algo que queda para ser leído por otro, no es cómo la oralidad porque las palabras se las lleva el viento, y a veces ya no sabes que dijiste; en cambio, escribir implica construir una idea, desarrollar una escena y describir pausadamente, dejando todo para que lo lean las futuras generaciones”, destaca Ethel Krauze.

El proyecto Mujer: Escribir cambia tu vida, celebró su tercer aniversario de una forma virtual a través de la página de Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, con una breve charla realizada por Ethel Krauze, quien estuvo acompañada por Margarita González Saravia, secretaria de Turismo y Cultura y Montserrat Orellana, directora de publicaciones.

“Estamos de fiesta en el estado de Morelos, hombres y mujeres, porque siempre he dicho que este programa, es para que escriban las mujeres y nos lean los hombres, y juntos cambiemos todos, porque la escritura es esa actividad transformadora por excelencia que nos permite poner en perspectiva nuestra vida, no sólo para cambiar como individuos, si no nuestro entorno y la manera de ver a los demás, proyectar nuestros anhelos y dirigir nuestros pasos”.

“13 años se dicen fácil, pero es un programa que ha logrado enraizar en los corazones de las mujeres y por eso perdura. Un programa trascendental que nos ha hecho cambiar nuestra forma de pensar, vivir, convivir y ver el mundo a través de nuestra propia escritura, Ethel tiene un corazón diferente y nos lo ha compartido a través de esta metodología”, comentó la secretaria.

Ethel enfatizó que ella desarrolló esta metodología como un camino que se construyó para ella misma, y en algún momento sintió que sus propios escritos la salvaron, es por eso que quiso compartirlo con otras mujeres, trabajando de manera horizontal porque considera que todas las mujeres somos iguales y tenemos las mismas oportunidades.