Bernardo Castilla pone en alto el nombre de México

El actor y músico Bernardo Castilla fue uno de los 12 finalistas en la tercera entrega anual de la competencia internacional de monólogos “Ya tú sabes” Monologue Slam, por NBC. Y a la par presentó la grabación de la obra Its a Match en México.

El concurso internacional Ya Tú Sabes Monologue Slam es realizado por Nosotros Org; la organización en respaldo al talento latino emergente y establecido más antigua de los Estados Unidos, patrocinada por NBC. El objetivo de esta competencia es dar exposición tanto a escritores como actores.

Respecto a su participación en esta importante competencia de monólogos, el actor dijo sentirse muy feliz y orgulloso de representar a México a nivel internacional.

"Ha sido un proceso súper emocionante y riguroso de casting y de diferentes rondas para ser seleccionado entre los finalistas, y estoy muy contento de representar a México", expresó Bernardo Castilla.

En este concurso, hubo dos ganadores, uno por parte de la audiencia y otro por el jurado. Bernardo Castilla audicionó con el monólogo dramático I forgive you de Deborah Ortiz, el cual habla sobre una despedida y una liberación de una carga emocional bastante densa.

"En el monólogo, Deborah se enfoca en escribir mucho acerca del trauma y cómo superarlo. Es una experiencia real que tuvo ella y me prestó sus palabras para contarlo, y habla de una persona que va a despedirse de su padre que está en coma a punto de morir. Trata del abuso sexual que el padre ejerció sobre esta víctima y de soltar a la figura del abusador después de tanto tiempo".

En el monólogo se habla de soltar y de perdonar, para poder seguir con su vida, por lo que fue un proyecto muy importante y fuerte en su camino actoral.

"Para mí fue muy importante recrear este monólogo lo mejor posible, porque es una situación real y mundial que desafortunadamente sucede todos los días y que sigue siendo mucho tabú. Hay mucho abuso sexual a niños y muchos anillos de pedofilia en muchos rubros de la sociedad. Fue muy choqueante para mí, porque entre más investigas del tema, te vas dando cuenta que esto también es muy pandémico y al ver cuanta gente sufre de esto y que nunca hablan, es muy difícil. Fue un trabajo artístico para darle voz a los que no la tuvieron en ese momento".

Otro de los proyectos que presentó este año fue la obra de teatro It’s a Match original de Ángel López Silva, que por la pandemia tuvo que presentarse únicamente a través de formato virtual.

Esta obra habla de cómo funcionan hoy las relaciones con la llegada de las aplicaciones como Tinder que pueden resultar en experiencias no precisamente gratas. La obra es protagonizada por Bernardo Castilla e Isa Flores Navarrete.

"Esta obra me la presentó el director Ángel López Silva, yo estudié con él un año en la escuela Drama Centre London, coincidimos siendo los dos únicos mexicanos y compaginamos muy bien. Seis años después nos reencontramos, me presentó esta obra y me dijo que le gustaría que yo interpretara el papel principal, me gustó mucho porque está muy bien escrita toca muchos temas relevantes.





