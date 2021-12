Haidy Wittman prepara nueva expo para 2022

La artista Haidy Wittman tuvo un año muy productivo y exitoso, creando nuevas obras y mostrando por vez primera sus piezas en carboncillo y grafito. Ahora, para 2022 ya prepara su primera exposición del año, en la cual abordará su visión sobre los indígenas y su actual influencia por el mundo occidental.

Durante el 2021, Haidy presentó su exposición “Blanco y Negro” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) con gran éxito, pues el público quedó encantado con sus obras, aquellas que tenían una mezcla sentimientos, abordando el amor, la fortaleza, la vigorosidad, la pasión, del claro, del oscuro, de la vida y de la muerte.

A pesar de tener la oportunidad de exponer este 2021, Haidy considera que aún los espacios, museos y centros culturales, están muy limitados en su actividad debido a la pandemia, por lo que realizó una interesante reflexión al respecto.

“Con el tema de la pandemia tenemos dos alternativas, o nos quedamos atorados en el miedo o seguimos caminando y creando; en el caso de los artistas plásticos yo tengo una gran preocupación porque ha disminuido la producción y exposición de material pictórico. Hay que obligar a las instituciones y museos a que abran las puertas, vamos a explorar nuevas redes de exposición y no debemos detenernos, como artistas en nuestra creación tenemos que seguir trabajando porque si no, es como si nos hubiéramos infestado de otra pandemia”.

Es así como surgió la obra más reciente que ha estado creando durante los últimos meses del 2021, y muy feliz de que pronto compartirá con el público, en una exposición.

“No quiero seguir estancada, y pensando que la pandemia nos está atorando, por eso decidí crear algo nuevo y así surge la exposición que presentaré la primera quincena de enero en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, para iniciar el año muy bien, estoy muy contenta y orgullosa de presentar algo nuevo”.

Al igual que en todas sus exposiciones, en esta nueva muestra Haidy Wittman, nos mostrará su propia visión, que en esta ocasión está enfocada en la actualidad de las personas indígenas.

“Mis exposiciones siempre tienen esa particularidad de mostrar mi propia visión, y ahora será de cómo veo a nuestros indígenas, y lo digo así porque yo me siento más mexicana que de otra nacionalidad, aunque no nací aquí, soy mexicana de alma y corazón. Veo los indígenas están atravesando por un cambio y evolución, ya no es la idea romántica de nuestra cultura indígena que nada más está llena de rituales, mundos mágicos y todas esas cosas bellas; todos los días están siendo influenciados y contaminados por el mundo occidente si así lo quieres ver; lo observamos en su ropa, en su sus usos y costumbres, en su modo de caminar por las calles y sus atuendos, porque la mitad de su ropa es típica y la otra mitad es lo que pueden comprar en los mercados y tiendas”.

Haidy Wittman destacó que, “Una de las misiones más importantes de los artistas plásticos es documentar, plasmar en un lienzo los cambios históricos trascendentales por los que va atravesando la humanidad, la cultura y el mundo en el que vivimos. Es una exposición que tengo muchas ganas de compartir e invito al público a que vaya, me gustaría tener comentarios de cuál es su sentir al ver las obras”.

Durante su trayectoria, la obra de la artista se ha caracterizado por tener influencias del realismo mágico, y ahora presentará 10 piezas en óleo y boceto artístico, basados en esta corriente.

“Todos los artistas empezamos en carbón son nuestros pininos, y realmente los bocetos que hago siempre son así. Las obras en Carboncillo, representan mi visión en blanco y negro de lo que está pasando con nuestros indígenas con un tinte de ternura, y gran parte de mí está plasmado es esas piezas. Otras de las obras serán en óleo, voy a tocar la visión que tengo de cómo se va fundiendo nuestra cultura indígena con los nuevos usos y costumbres de occidente”.

Preocupada por el estancamiento que se ha dado en el arte y la cultura por la pandemia, Haidy Wittman invita a los artistas a seguir creando e insistiendo por tener espacios de exhibición. A los museos y centros culturales a abrir sus puertas y brindar oportunidades, y al público a asistir a las exposiciones y conocer a los artistas y su gran labor.

“Invito a los artistas plásticos con trayectoria o emergentes a seguir creando, no podemos detenernos. A los espacios, abran sus puertas, tenemos que seguir creando y abriendo oportunidades porque sin arte no hay vida”.

Finalmente Haidy agradeció por tener un 2021 muy bueno en cuestión de creación artística, pues el confinamiento le ayudó a realizar distintas reflexiones e incursionar en nuevos temas. Y ya está lista para iniciar el 2022 con toda la energía y buena vibra para seguir creando y aportando su granito de arena en el mundo artístico y la cultura en Morelos, a nivel nacional e internacional.

Sigue las redes sociales del Museo de Arte Indígena Contemporáneo para conocer la fecha de inauguración de la exposición de Haidy Wittman.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter