Beatriz Madrid: magia y baile por el mundo

Desde hace 16 años la bailarina y coreógrafa mexicana Beatriz Madrid ha formado a varias generaciones de bailarinas y bailarines en Morelos, sembrando así una importante semilla en el desarrollo de la danza en el estado a través de la compañía Fóramen M. Danza que invita a la acción.

Al compartir su historia, Beatriz destaca que conoció su pasión por la danza desde que estaba en el vientre de su madre, quien además fue pieza clave para que ella eligiera esta disciplina artística para toda su vida.

“Mi mamá quiso ser bailarina pero no la dejaron porque en la época en la que vivió estaba prohibido; pero ella amaba la danza y las artes, y siempre nos llevaba a presentaciones de danza, conciertos, lecturas de filosofía, etcétera. Ella nunca me obligó a tomar clases de danza, pero su amor fue tan profundo que me lo transmitió en las venas, incluso puedo decir que yo nací bailando”, expresó Beatriz Madrid.

La danza siempre estuvo presente en su vida, pues recuerda a sus papás bailando tango o El Lago de los Cisnes. “Siempre estaba la alegría de la danza en mi casa. Yo de niña era muy inquieta, entonces empecé con gimnasia olímpica a los seis años porque de verdad era una dinamita. Ya cuando tenía 10 años quería algo más, entonces por las tardes me llevaban a bailar, a esa edad fue mi primera presentación”.

Formo parte del Ballet Teatro del Espacio, dirigido por la maestra Gladiola Orozco y el maestro Michel Descombey. / Cortesía | Beatriz Madrid

Primero tomó clases con la maestra Nina Shestakova, pero a los 14 años quería perfeccionar su técnica y algo más de rigor, por lo que fue a clases con la maestra Farahilda Sevilla.

En 1981 ganó la beca de FONAPAS para realizar sus estudios de danza contemporánea en Londres, Inglaterra, donde fue becada en el segundo y tercer año, siendo así la primera mexicana en recibir el Scholarship Found.

“A los 14 años dije esto es lo que quiero que sea mi vida, y empecé a trabajar muy duro, conseguí una beca para irme a Inglaterra a estudiar, pero con la devaluación no me alcanzó ni para un año, entonces me postulé para la beca que dan en Inglaterra, aunque me dijeron que no se la daban a bailarines extranjeros, me arriesgué y me la dieron. Además de no pagar la escuela y darme dinero para vivir, me daban trabajo en la biblioteca y la cocina, que realmente me encantaba”.

Al finalizar sus estudios recibió un premio como una de las bailarinas más sobresaliente de su generación. “Siempre estuve muy agradecida por todo el apoyo, y les dije: Qué puedo hacer para agradecer todo lo que me han dado, y sólo me dijeron: Tú ve y baila por el mundo, porque es lo mejor que sabes hacer, ese es el mejor agradecimiento”.

En 1984 le llamó la compañía Danza Hoy, de Caracas, Venezuela, y se fue a bailar con ellos. “Una compañía con mucho talento joven, hicimos giras en España, Costa Rica, Estados Unidos y México. Pero en aquel tiempo mi padre estuvo un poco grave de salud y decidí quedarme en México”.

Tiempo después se integró a Ballet Teatro del Espacio, dirigido por la maestra Gladiola Orozco y el maestro Michel Descombey, donde en poco tiempo bailó como solista importantes obras y a partir de ahí la crítica mexicana la catalogó como una de las mejores exponentes de la danza contemporánea.

“Yo estudié coreografía en Inglaterra, pero nunca me había puesto a hacerla, pero me gustaba crear e inventar cosas, y un día estaba Victoria Camero, una súper bailarina mexicana y le propuse hacer un dueto y ella me dijo: Claro que sí, pequeña; hicimos la coreografía, a los maestros les gustó mucho y nos dijeron que se estrenaría en Bellas Artes, fue algo muy bello, estoy muy agradecida con Ballet Teatro porque me abrió las puertas como bailarina y me dio una especie de vitrina a nivel nacional”.

Pero llegó un momento donde quiso independizarse y plasmar todo lo aprendido, es ahí cuando surgió la compañía Fóramen M., la cual dirige hasta la actualidad junto al maestro Marcos Ariel Rossi.

“Marcos y yo nos conocimos en España cuando yo estaba de gira con Ballet Teatro del Espacio, él ya había estado en la compañía antes y en esa ocasión fue a saludar a sus maestros. Después él vino a México y lo invitan a bailar otra vez. Tiempo después me propuso hacer una compañía, y en 1998 fundamos Fóramen M., y elegimos ese nombre porque la palabra Fóramen, hace referencia al hueco que tenemos en la cabeza y que para nosotros representa la unión de los pensamientos con el cuerpo y las terminaciones nerviosas, aparece justo cuando el hombre se vuelve Homo sapiens, levanta la cabeza y puede ver el horizonte, y nos pareció muy interesante”.

A lo largo de 25 años, ha forjado un camino importante en Fóramen M., pasando por altas y bajas, pero siempre a flote por el amor a la danza.

En 1981 ganó la beca de FONAPAS para realizar sus estudios de danza contemporánea en Londres, Inglaterra. / Cortesía | Beatriz Madrid

“Fóramen ha sido nuestra pasión y lugar de encuentro, a veces doloroso y también muy bonito.“Si me preguntaran de nuevo a qué me quiero dedicar, elegiría la danza siempre”, Beatriz Madrid Recuerdo que agarrabamos ruta y nos íbamos a dar función por todos lados, a eso le llamamos odiseas, y precisamente la última odisea fue venirnos a Cuernavaca, establecernos en un lugar y tener una sede como lo es el estudio F4 y crear”.

En Morelos, donde radica desde 2007, ha formado y creado una labor sin precedentes en la danza. Y gracias a su labor artística, en 2017 recibió la “Venera José María Morelos y Pavón” que se otorga a morelenses de excelencia.

“Cuando te otorgan un premio o reconocimiento tú eres como la puntita del iceberg, porque representas el esfuerzo de muchas personas que han estado sosteniendo tu carrera, como tu familia y tus maestros. Le agradezco a mi hijo la paciencia que le ha tenido a la danza y para amar el arte como lo hace, con esa disposición y respeto”.

Sin duda, Beatriz Madrid ha hecho una labor muy importante y destacada en Morelos, al formar a diversos bailarines que hoy tienen sus propias compañías, y que cuentan con gran reconocimiento en el estado.

“Hay muchos jóvenes que pasaron por aquí, y hoy son grandes bailarines profesionales. Ver cómo ha crecido la danza en Morelos es increíble y esa es la labor que tenemos que hacer, pasar la estafeta y que esto siga”.

Ha bailado y representado a México como bailarina y coreógrafa en países de América, Asia y Europa, y dentro de su repertorio cuenta con más de 40 obras, entre las que destacan “Réquiem” y “Carmina Burana la Fortuna del Deseo”. Las más recientes son “La consagración de la primavera; ritual a la vida” y “Homenaje a la tierra” (dedicada a su madre), las cuales presentó recientemente en el emblemático Palacio de Bellas Artes como parte de la celebración de los 25 años de Fóramen M.

Beatriz Madrid es magia al pisar el escenario y crear cada movimiento, dando libertad al cuerpo, para representar algo, ya sea una idea o pensamiento, y así conectar con el espectador.

Cortesía | Maricela Figueroa Zamilpa Cortesía | Beatriz Madrid Cortesía | Beatriz Madrid