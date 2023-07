Gilda Revueltas expone 'La piel en llamas' en Cuernavaca

La artista multidisciplinaria Gilda Revueltas presentó su exposición pictórica "La piel en llamas" en la galería del restaurante Le Pastis Bistro en el centro de Cuernavaca. Las obras realizadas en el taller de dibujo en Tepoztlán, tienen como eje principal el cuerpo humano, el desnudo, la sensualidad y el erotismo que emanan.

"En esta exposición a partir del desnudo hago una reflexión sobre el fuego, el fuego corporal, el fuego mental, el fuego espiritual. Especialmente desde la experiencia femenina. La piel es nuestro contacto con el mundo y a través de ella sentimos el fuego externo y el interno, a través de ella sentimos el mundo, entramos en contacto con él", expresó Gilda Revueltas.

La artista radicada en Tepoztlán mencionó que en su comunidad se creó un grupo de Dibujo, organizado por César Mendoza donde tiene la oportunidad de desarrollar su talento a través de esta disciplina y compartir con más colegas y amigos, la pasión por el arte.

"Todo el trabajo que he realizado en el taller durante este año, es lo que estoy mostrando aquí. Son poco más de 30 obras, entre dibujos y pinturas en varias técnicas como pastel, carboncillo y pintura en acrílico sobre distintos papeles y cartón reciclado".

En julio de 2022, Gilda tuvo su primera exposición en Le Pastis Bistro llamada "La Piel Habitada", con la que le fue bastante bien, y ahora está muy contenta de volver a este importante espacio.

"Quería exponer nuevamente aquí, pero no había fecha para este año, y me programaron hasta el próximo, pero alguien les canceló y me dijeron que si quería tomar la fecha para, eso fue hace un mes, tiempo en el que no salí del taller para preparar todo".

Durante la inauguración, Gilda estuvo acompañada por el escritor y editor Rocato Bablot, quien además fue el encargado de escribir el texto de sala de la exposición.

"En 'Piel de fuego' y con Piel de fuego, pinturas y dibujos de Gilda Revueltas, hace gala de lo que sabe hacer, explorar en este caso, varias facetas del quehacer pictórico, el cuerpo humano, el desnudo y el erotismo. Muchas mujeres son mostradas desnudas y libres y con esa soltura que acompaña al cuerpo sin ataduras. Hay obra diversa necesariamente, no todo se muestra de la misma manera, color, blanco y negro (escala de grises, dicen las fotógrafas), directas y abstractas. Una oportunidad nueva nos regala Gilda Revueltas, como pintora, de lo que para muchas y muchos es el meollo del asunto, disfrutar el arte y en este caso particular, disfrutar el cuerpo desnudo, en su mayoría, femenino. Disfrutemos este concurso de trazos de la diversidad", escribe Rocato Bablot.

Gilda Revueltas comenzó su desarrollo artístico en la pintura y la poesía, y posteriormente se fue por el área del cine.

"Cada disciplina es una herramienta para expresarse, entonces digamos que en la poesía su herramienta es la lengua y la palabra; en la pintura y el dibujo es la imagen, y en este caso hay una cosa muy sensual que es el ser humano y tratar de retratarlo es glorioso", dijo Gilda Revueltas.

La artista se mostró muy contenta de realizar esta exposición en Le Pastis Bistro y sobre todo de reunirse con sus amigos y familia.

"Quiero agradecer al Pastis porque está abierto al dibujo de desnudo que es una práctica que se hace en pintura de manera muy natural, pero hay mucha censura para mostrar la obra. Y este es un buen lugar, que se ha convertido en un espacio cultural que da oportunidad a los artistas".

La exposición "La piel en llamas" permanecerá en Le Pastis Bistro hasta mediados de septiembre, visítala de 10:00 a 18:00 horas (excepto los martes que el lugar está cerrado). Las obras de la artista están a la venta con precios accesibles.

Instagram: @gildarevueltas