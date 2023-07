Llega 'Desnudos y Des-variaciones' al Museo de la Ciudad

El artista Fernando Salinas Amescua inauguró su exposición de pintura y dibujo "Desnudos y Des-variaciones" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), muestra en la que plasma la universalidad y atemporalidad del desnudo femenino y masculino mediante distintas técnicas.

En esta exposición, Fernando presenta una serie de 24 obras realizadas entre 2022 y 2023, producción plástica temática que creó exclusivamente para esta muestra.

El eje fundamental en sus obras es el desnudo y sus variantes, usando diversas técnicas como el óleo, el acrílico, la sanguina, los lápices de grafito y de cera, así como las técnicas mixtas, lo que el pintor denomina sus desvaríos creativos, es decir, pasar desde el desnudo clásico figurativo a las variaciones que le permiten sus sueños y sus locas fantasías a los cuadros de carácter surrealista, además de incluir diversos símbolos en cada uno de ellos.

"He pintado los géneros principales de la pintura, paisaje, bodegón, retrato, sin embargo, tengo predilección por lo figurativo, por la figura humana, especialmente por el desnudo. Mi maestro Antonio Uriarte me enseñó las bases de la pintura figurativa al óleo al enseñarme la técnica del gran maestro Peter Paul Rubens, es decir la técnica de empastes y veladuras, trabajando en varias capas", expresó Fernando Salinas.

Asimismo, comentó que su mayor influencia fue la obra de los grandes maestros surrealistas como Salvador Dalí, René Magritte y Remedios Varo, y en su caso, lo más importante en lo referente al tema y al contenido de la obra pictórica, es entrar en el terreno de la fantasía y de lo onírico, pues considera que ese es el terreno más fértil de la creatividad.

"Pero no es fácil porque si el tema es simbólico-surrealista, eso me obliga a pintar con mucha dedicación para plasmar en la tela lo que la idea creativa demanda. Porque no estoy partiendo de la realidad sino de la supra-realidad imaginaria. Yo utilizo diversas técnicas como óleo, acrílico, tinta, sanguina, lápiz de cera, grafito, etcétera. Y combino el desnudo, digamos convencional, con el desnudo simbolista-surrealista. Hay cuadros en los que intento plasmar hasta ideas filosóficas, y eso es un gran desafío. Un ejemplo de ello es mi obra llamada 'La Mordida', donde fijo mi postura frente al relato bíblico de la expulsión del paraíso".

A través de su obra, Fernando Salinas está en constante búsqueda de nuevas formas de expresión y de experimentación es por ello que lo menos importante para el artista es ser esteriotipado bajo un estilo.

"El cuerpo humano desnudo, ese eterno desconocido. La belleza intrínseca de cada cuerpo. Explorar las infinitas posibilidades de la línea, valorar la exquisitez de cada curva, descubrir los matices y los contrastes que hacen posible el volumen. La morbidez que se traduce en estética. Eso es lo que explora la expresión plástica de Fernando Salinas Amescua. Cada figura impone su propia técnica de ejecución, de expresión artística. Antes de aparecer en el lienzo o en el papel se apropian con antelación de la mente del artista. L@s model@s hacen lo suyo: participan y se adelantan a la obra terminada. Se funden con el artista en la cosa única de la creación plástica. La universalidad y atemporalidad del desnudo femenino y masculino garantizan un quehacer pictórico infinito", se puede leer en el texto curatorial que acompaña a la exposición.

Durante la inauguración, Fernando realizó recorridos guiados por la exposición, para explicar más a detalle los elementos simbólicos que incluye en sus obras.

"Esperamos puedan disfrutar de esta exposición, es la mayor satisfacción de un pintor, compartir su obra con los demás. Y esperamos también que sea valorada por el público en general y por los coleccionistas".

Visita la exposición "Desnudos y Des-variaciones" en la sala 6 del Mucic. El horario de visitas es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Acerca del artista

Fernando Salinas Amescua es originario de la Ciudad de México, donde nació el 31 de agosto de 1957. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Tiene estudios de post-grado en Japón (Japan International Coperation Agency).

Es co-autor del primer Atlas de la Ciudad de México (Colegio de México, Departamento del Distrito Federal, 1987). Mención honorífica en el Certamen Nacional de Ensayo (Instituto Federal Electoral, 2004). Ex colaborador de la Revista El Cuento. Ha participado como colaborador en la revista de divulgación científica de la UNAM, llamada ¿Cómo ves?. Ha publicado: “Cosmos Interno”, poemas (Amazon 2020), “El tercer libro”, cuentos (Amazon 2021).

Y cursó estudios de arte en el Instituto Allende, en Guanajuato. Recibió clases del maestro Antonio Uriarte en técnicas al óleo de los grandes maestros. Fue precursor de la animación en México al participar como dibujante en 1974 en la película “Los tres reyes magos”, primer largometraje mexicano de dibujos animados.

Además, ha presentado exposiciones en San Miguel de Allende, Guanajuato; San Luis Potosí, San Luis Potosí; San Diego, California y Port Isabel, Texas, en los Estados Unidos, además estuvo como invitado temporal en el jardín del arte de Mont marte en París, Francia.

