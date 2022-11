Elena Gil reflexiona sobre la belleza de la vida en su exposición 'Morar en paz'

La artista Elena Gil presenta su exposición “Morar en paz”, una serie de obras en pequeño formato en la galería del espacio Le Pastis Bistro en el centro de Cuernavaca. La obra fue realizada durante un forzoso descanso que tuvo la artista después de sufrir una fractura en la tibia y el peroné, que la llevó a reflexionar sobre la paz y tranquilidad que le causó dedicarse de lleno a pintar en ese momento.

“Tuve una fractura de tibia y peroné que me mantuvo cautiva en un sillón más de dos meses, es una serie de obras que está hecha en formato pequeño porque no podía moverme, pintaba sobre una tablita que acomodé sobre el brazo del sillón donde también tenía mis acuarelas”, expresó Elena Gil.

La serie “Morar en paz” está integrada por más de 30 obras realizadas en acuarela y en pequeño formato, y que nos dice mucho de lo que la artista decidió plasmar a partir de sus reflexiones y la creatividad que le provocó estar en momentos de tanta tranquilidad.

“Se llama ‘Morar en paz’ porque es la primera vez en mi vida que estoy en paz, porque en realidad no estaba enferma, no me sentía mal y eso me permitió admirar muchas cosas que cuando estoy en movimiento no hago o no pongo atención, fue algo más introspectivo y de admirar cada detalle a nuestro alrededor”.

Las obras se caracterizan por ser alegres, armónicas, luminosas y tienen mucho colorido, debido a que ese es el estado en el que se encontraba en ese momento, porque aún con la fractura se sentía muy cómoda en su casa, en su relación y con su familia.

“Este tiempo de estar en paz me sirvió para recapitular muchas cosas, darme cuenta que gran parte de lo que he hecho en mi vida, lo he hecho bien, suena petulante, pero tener una vida armónica, pacífica y de tanta cordialidad es resultado de haber crecido, madurado, aceptar muchas derrotas, triunfar en otros aspectos, y todo eso me ha dado el aprendizaje de que vivir es hermoso, y es justo lo que plasmo en esta obra, la belleza de la vida”.

Elena suele visitar y comer en Le Pastis Bistro con cierta frecuencia, además de que ha asistido a diversas exposiciones en este espacio, “me gustó el sitio para exponer cuadros de formato pequeño y hablamos con David Colliard, quien es un gran anfitrión de aquí, que de inmediato dijo que sí y nos dio el espacio para presentar la obra”.

Elena Gil estudió la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes (CMA) y también realizó un par de semestres de la Maestría en Producción Artística Interdisciplinaria en el CMA. Fue desde muy pequeña que mostró interés en dedicarse al arte.

“Desde niña me encantaba dibujar y tenía una madrina que me hacía un regalo al año, especialmente en mi cumpleaños, me preguntaba qué quería y siempre solía pedir unos colores de una marca reconocida que traía 36 piezas, siempre quise lo mismo y de nuevos no me gustaba compartirlos”.

Asimismo, Elena comparte que le encantaba que la dejaran en la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, cuando su mamá salía a hacer sus cosas en la tarde, y al terminar regresaba por ella.

“Me embelesaba con los cuadros, me producían emociones no muy gratas, pero era emocionante ver su casa, su cama, sus obras y su espacio, era una experiencia total. Mis hermanos decían que no era una persona normal, si jugaba fútbol y nadaba, pero el arte siempre estuvo presente”.

Generalmente la artista realiza exposiciones por un día en su espacio personal, para recibir a amigos y público en general, por lo que ahora está muy contenta de que sus cuadros estén en este lugar y que se puedan ver por más tiempo.

La exposición “Morar en paz” permanecerá hasta el 9 de noviembre en Le Pastis Bistro, ubicado en Hidalgo 20 altos, centro de Cuernavaca.