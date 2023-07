Otorgan Premio Malcolm Lowry a Alejandro Ramírez Lámbarry

La Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos anunció que el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2023 fue otorgado al escritor Alejandro Ramírez Lámbarry, originario de Puebla, por su obra “Las ruinas de Babel. Escritores extranjeros en México”.

Al recibir este importante galardón, Alejandro Ramírez Lámbarry se dijo honrado y agradecido, pues es un premio que conoce muy bien, ya que ha leído algunas obras que han resultado ganadoras en ediciones anteriores, destacando las de Adela Pineda (por Las travesías de John Steinbeck por México, el cine y las vicisitudes del progreso, en 2016) y Luis Felipe Lomelí (por Estética de la penuria, en 2018).

Respecto al título de esta obra, el autor contó que un día, al salir de un restaurante en Cholula, Puebla, Edward Simmen se quedó mirando la pirámide icónica de la ciudad y le comentó que ese monumento era la Torre de Babel.

“Al escribir el libro esta frase me vino una y otra vez a la mente. Pensé que para él la Torre de Babel podría ser el intento de unir todas las lenguas, un intento que sigue vivo en su cultura anglosajona. Mientras que, para mí, la Torre es una ruina de otra cultura, otro imperio, otra civilización”, expresó Alejandro Ramírez Lámbarry.

Sobre el hecho de haber ganado un premio que lleva el nombre de Malcolm Lowry, Ramírez Lámbarry se dijo enormemente feliz, pues en esta obra hay un ensayo dedicado a éste.

“Malcolm Lowry es un autor que me fascina. Me costó mucho leerlo una primera vez. Cuando logré entenderlo fue una maravilla. He ido a Cuernavaca sólo para visitar los lugares y los espacios en los que estuvo. Soy fanático de los escritores, me gusta visitar sus casas, sus ciudades y los lugares que frecuentaban”.

Alejandro Ramírez Lámbarry es Licenciado en Humanidades por la Universidad de las Américas-Puebla, 2002, y Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa, University of Leeds, 2000. Es Candidato del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Es autor de la biografía “Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio” (Bonilla Artigas 2019) y las novelas “Las aventuras de un lanzador de enanos” (2019), “Yo, emperador” (2020) y “Un puñito de cenizas” (2021), publicadas por La Pereza Ediciones.

Además, ha publicado más de 20 capítulos y artículos académicos sobre la literatura hispanoamericana del siglo XX y XXI desde la teoría biográfica, la sociología literaria y los estudios animales.

Cabe destacar que este importante reconocimiento, se entrega a autores mexicanos de ensayos literarios referidos a la obra de extranjeros que hayan escrito sobre México. Y es otorgado por la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Literatura (CNL).

“Se premia ensayos literarios realizados por mexicanos, referidos a la obra de cualquier narrador, ensayista, cronista, poeta o estudioso extranjero que haya escrito sobre México, por lo que el jurado consideró que ‘Las ruinas de Babel. Escritores extranjeros en México’ es una propuesta original por conjugar la escritura ensayística, la investigación literaria y aspectos de la crónica periodística”, destacó Julieta Goldzweig Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura de Morelos.

Asimismo, mencionó que en esta ocasión el jurado estuvo integrado por Maritza M. Buendía, Gabriel Bernal Granados y Juan José Salazar Embarcadero, quienes consideraron que esta propuesta es original, ya que conjuga la escritura ensayística, la investigación literaria y aspectos de la crónica periodística en un todo que funciona en virtud, también, de un estilo ágil y transparente.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube